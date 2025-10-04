Andrej BabisCsehországEurópai Unió

Babis helyretette az amerikai újságírót +videó

A New York Times újságírója sajtótájékoztatón kérdezte az ANO párt győzte vezetőjét. Az újságíró arról kérdezte Andrej Babist, hogy nem lesz-e Csehország kevésbé megbízható partner a győzelme után, a választ azonban nem tette zsebre.

Brém-Nagy Márton
2025. 10. 04. 22:45
Fotó: MICHAL CIZEK Forrás: AFP
A cseh parlamenti választásokat az ANO párt nyerte. Andrej Babis sajtótájékoztatóján a New York Times újságírója is kérdezett tőle. A választ azonban nem tette zsebre. 

Babis szerint egyértelműen Európa–pártiak
Babis szerint egyértelműen Európa–pártiak 
Fotó: MICHAL CIZEK / AFP

Az újságíró arra volt kíváncsi, hogy Babis azért határolta-e el magát a szélsőséges pártoktól, mert egyes hangok szerint a szövetségesek attól tartottak, hogy megválasztása azt jelentené, hogy kevésbé lesz Csehország megbízható partner az EU-ban és a NATO-ban. Ezt az ANO vezetője határozottan visszautasította. 

Babis egyúttal jelezte, hogy a New York Times újságírója csak a cseh média hazugságait másolja. 

A politikus Trump felé is üzent, jelezve, hogy politikája egyértelműen Csehországra fog koncentrálni. 

Ennek kapcsán pedig hangsúlyozta: „mi európai hazafiak, Patrióták vagyunk, és meg akarjuk nyerni a következő választásokat, mert Európa szenved”. Babis szerint Európa jelenleg nem versenyképes és ez óriási probléma. 

Babis szerint Manfred Weber megbízhatatlanságára vonatkozó kijelentése pusztán személyes bosszú, miután a V4-ek nem támogatták őt az Európai Bizottság elnökévé választásban.

Borítókép: Andrej Babis (Fotó: AFP)

