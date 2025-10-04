Babis helyretette az amerikai újságírót +videó

A cseh parlamenti választásokat az ANO párt nyerte. Andrej Babis sajtótájékoztatóján a New York Times újságírója is kérdezett tőle. A választ azonban nem tette zsebre.

Babis szerint egyértelműen Európa–pártiak

Fotó: MICHAL CIZEK / AFP

Az újságíró arra volt kíváncsi, hogy Babis azért határolta-e el magát a szélsőséges pártoktól, mert egyes hangok szerint a szövetségesek attól tartottak, hogy megválasztása azt jelentené, hogy kevésbé lesz Csehország megbízható partner az EU-ban és a NATO-ban. Ezt az ANO vezetője határozottan visszautasította.

Babis egyúttal jelezte, hogy a New York Times újságírója csak a cseh média hazugságait másolja.

A politikus Trump felé is üzent, jelezve, hogy politikája egyértelműen Csehországra fog koncentrálni.

Ennek kapcsán pedig hangsúlyozta: „mi európai hazafiak, Patrióták vagyunk, és meg akarjuk nyerni a következő választásokat, mert Európa szenved”. Babis szerint Európa jelenleg nem versenyképes és ez óriási probléma.

Babis szerint Manfred Weber megbízhatatlanságára vonatkozó kijelentése pusztán személyes bosszú, miután a V4-ek nem támogatták őt az Európai Bizottság elnökévé választásban.