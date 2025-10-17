SzlovákiaBulgáriaÉszak-Macedónia

Diplomáciai feszültség Szlovákia és Bulgária között

Bulgária külügyminisztériuma csütörtökön bekérette Szlovákia szófiai nagykövetét Vasil Grivnát Peter Pellegrini szlovák elnök Észak-Macedónia uniós csatlakozásáról Szkopjében tett nyilatkozata miatt.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI
2025. 10. 17.
Peter Pellegrini Fotó: STR Forrás: NurPhoto
Pellegrini keddi szkopjei látogatásán arra figyelmeztetett, hogy 

az Európai Unió a térség bizalmával játszik, ha új feltételeket szab Észak-Macedónia csatlakozásához, hangsúlyozva, hogy Szlovákia elkötelezett Észak-Macedónia uniós csatlakozása mellett.

Jordan Parvanov, a bolgár külügy európai ügyekért felelős vezetője szerint Pellegrini kijelentései megkérdőjelezik a 2022 júliusában született uniós megállapodás érvényességét, amely feltételekhez kötötte a csatlakozási tárgyalások megkezdését Észak-Macedóniával. Ezek között szerepelt az is, hogy Szkopje hajtson végre bizonyos alkotmánymódosításokat, és vegye bele az alkotmányába az észak-macedóniai bolgár kisebbséget is.

– Mélységesen csalódottak vagyunk amiatt, hogy egy partnerország a kontraproduktív retorikát erősíti – jelentette ki Parvanov, hozzátéve, hogy Szkopje másokat hibáztat a csatlakozási folyamat elakadásáért.

Borítókép: Peter Pellegrini (Fotó: AFP)

