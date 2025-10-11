Rendkívüli

Két támadónk is megszerezte első válogatott gólját, győzött a magyar válogatott

Pavel DurovTelegramszólásszabadság

Keserű véleményt mondott a Nyugatról a Telegram alapítója

Lesújtó véleménnyel van a Nyugat digitális szabályozásáról a Telegram alapítója. Pavel Durov szerint egy digitális diktatúra kezdetét látjuk, a szigorodó szabályozás véget vet a szólásszabadságnak – hívja fel a figyelmet az Origo.

Munkatársunktól
2025. 10. 11. 20:17
Pavel Durov Fotó: AFP
Durov október 10-én, 41. születésnapján közzétett bejegyzésében azt írta: „Nincs okom ünnepelni. A mi generációnk ideje lejár, ha nem mentjük meg azt a szabad internetet, amit az elődeink teremtettek nekünk”  – írja az Origo az Exxpress osztrák hírportálra hivatkozva.

Durov szerint a Telegram az adatvédelem és a szólásszabadság utolsó menedéke
Durov szerint a Telegram az adatvédelem és a szólásszabadság utolsó menedéke (Fotó: Hans Lucas via AFP)

A Telegram alkalmazást 900 millióan használják világszerte, és Durov szerint ez az utolsó olyan platformok egyike, ahol még valódi adatvédelem és szólásszabadság létezik. A digitális szabadságot állami megfigyelés, kötelező azonosítás és adatgyűjtés váltotta fel – hangsúlyozta, példaként említve, hogy Nagy-Britanniában digitális személyi igazolványokat vezetnek be, Ausztráliában 2025 végétől kötelező lesz az életkor-ellenőrzés minden online tartalomhoz, az Európai Unióban pedig a hatóságok a magánüzenetek átvizsgálásáról tárgyalnak.

Durov súlyos figyelmeztetést fogalmazott meg:

Ami egykor a szabad információcserét szolgálta, ma a globális ellenőrzés legveszélyesebb eszközévé válik

– írta.

Durov: Hagytuk, hogy elvegyék a szabadságainkat

Az emberiség „saját kényelmében elveszíti a szabadságát”, miközben a technológia egyre mélyebben avatkozik a mindennapi életbe – kongatta meg a vészharangot a Telegram alapítója.

A mi generációnk lehet az utolsó, amelynek még voltak szabadságai – és hagyta, hogy ezeket elvegyék

– fogalmazott.

A politikai elit azt hitette el az emberekkel, hogy a modernizáció azt jelenti, „el kell pusztítani mindent, amit az elődeink felépítettek – a hagyományt, a magánélethez való jogot, a szuverenitást és a szólásszabadságot” – hívta fel a figyelmet Durov.

A Telegram alapítója korábban is felszólalt a magánélet védelmében. Már 2018-ban kijelentette: „A privát üzenetek nem eladók.”

Inkább meghalok, minthogy kiadjam a Telegram felhasználóinak adatait

– írta idén augusztusban.

A techvállalkozót 2024-ben Franciaországban letartóztatták, mert a hatóságok szerint a Telegramon keresztül illegális tevékenységek zajlottak. Néhány nap után szabadon engedték, de továbbra is megfigyelés alatt áll. Durov az eljárást „jogilag abszurdnak és politikailag motiváltnak” nevezte.

Borítókép: Pavel Durov, a Telegram alapítója (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

