Keserű véleményt mondott a Nyugatról a Telegram alapítója

Durov október 10-én, 41. születésnapján közzétett bejegyzésében azt írta: „Nincs okom ünnepelni. A mi generációnk ideje lejár, ha nem mentjük meg azt a szabad internetet, amit az elődeink teremtettek nekünk” – írja az Origo az Exxpress osztrák hírportálra hivatkozva.

Durov szerint a Telegram az adatvédelem és a szólásszabadság utolsó menedéke (Fotó: Hans Lucas via AFP)

A Telegram alkalmazást 900 millióan használják világszerte, és Durov szerint ez az utolsó olyan platformok egyike, ahol még valódi adatvédelem és szólásszabadság létezik. A digitális szabadságot állami megfigyelés, kötelező azonosítás és adatgyűjtés váltotta fel – hangsúlyozta, példaként említve, hogy Nagy-Britanniában digitális személyi igazolványokat vezetnek be, Ausztráliában 2025 végétől kötelező lesz az életkor-ellenőrzés minden online tartalomhoz, az Európai Unióban pedig a hatóságok a magánüzenetek átvizsgálásáról tárgyalnak.

Durov súlyos figyelmeztetést fogalmazott meg:

Ami egykor a szabad információcserét szolgálta, ma a globális ellenőrzés legveszélyesebb eszközévé válik

– írta.

I’m turning 41, but I don’t feel like celebrating.



Our generation is running out of time to save the free Internet built for us by our fathers.



What was once the promise of the free exchange of information is being turned into the ultimate tool of control.



Once-free countries… — Pavel Durov (@durov) October 9, 2025

Durov: Hagytuk, hogy elvegyék a szabadságainkat

Az emberiség „saját kényelmében elveszíti a szabadságát”, miközben a technológia egyre mélyebben avatkozik a mindennapi életbe – kongatta meg a vészharangot a Telegram alapítója.

A mi generációnk lehet az utolsó, amelynek még voltak szabadságai – és hagyta, hogy ezeket elvegyék

– fogalmazott.

A politikai elit azt hitette el az emberekkel, hogy a modernizáció azt jelenti, „el kell pusztítani mindent, amit az elődeink felépítettek – a hagyományt, a magánélethez való jogot, a szuverenitást és a szólásszabadságot” – hívta fel a figyelmet Durov.

A Telegram alapítója korábban is felszólalt a magánélet védelmében. Már 2018-ban kijelentette: „A privát üzenetek nem eladók.”

Inkább meghalok, minthogy kiadjam a Telegram felhasználóinak adatait

– írta idén augusztusban.

A techvállalkozót 2024-ben Franciaországban letartóztatták, mert a hatóságok szerint a Telegramon keresztül illegális tevékenységek zajlottak. Néhány nap után szabadon engedték, de továbbra is megfigyelés alatt áll. Durov az eljárást „jogilag abszurdnak és politikailag motiváltnak” nevezte.

Borítókép: Pavel Durov, a Telegram alapítója (Fotó: AFP)