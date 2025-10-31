Az ENSZ Biztonsági Tanácsa elítélte a szudáni el-Fáser elleni támadást

New Yorkban elfogadott nyilatkozatában az ENSZ BT „mélységes aggodalmát fejezte ki az erőszak kiszélesedése, így az etnikai indíttatású atrocitások miatt el-Fáserben és a környékén”, amelynek nagy részét a Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) nevű lázadószervezet vasárnap elfoglalta. A testület elítélte az RSF által „a polgári lakosság ellen elkövetett atrocitásokat, beleértve az ítélet nélküli kivégzéseket és az önkényes fogva tartásokat”.

Az ENSZ BT elítélte a szudáni el-Fáser elleni támadást (Illusztráció, forrás: Xinhua via AFP)

ENSZ-vezetők csütörtökön felhívták a figyelmet azokra az atrocitásokra is, amelyeket a Dárfúrral szomszédos Kordofan tartományban követtek el.

El-Fáser vasárnapig az utolsó dárfúri nagyváros volt, amely nem került az RSF ellenőrzése alá, de már azelőtt is „az emberi szenvedés katasztrofális szintjének a helyszíne volt”, és még mélyebbre süllyedt „a milicisták bevonulása és a hiteles forrásokból származó értesülések szerinti tömeges kivégzések miatt” – monda a BT ülésén Tom Fletcher, az ENSZ humanitárius műveletekkel megbízott főtitkárhelyettese.