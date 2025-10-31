ENSZszudánBiztonsági Tanács

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa elítélte a szudáni el-Fáser elleni támadást

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa csütörtökön elítélte a szudáni félkatonai egységek el-Fáser város elleni „rohamát” és annak „pusztító hatását a polgári személyekre”. Az ENSZ szerint az elmúlt napokban legkevesebb ötven embert gyilkoltak meg a kordofáni Bara városban.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 31. 4:00
Illusztráció (Forrás: AFP)
New Yorkban elfogadott nyilatkozatában az ENSZ BT „mélységes aggodalmát fejezte ki az erőszak kiszélesedése, így az etnikai indíttatású atrocitások miatt el-Fáserben és a környékén”, amelynek nagy részét a Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) nevű lázadószervezet vasárnap elfoglalta. A testület elítélte az RSF által „a polgári lakosság ellen elkövetett atrocitásokat, beleértve az ítélet nélküli kivégzéseket és az önkényes fogva tartásokat”.

Az ENSZ BT elítélte a szudáni el-Fáser elleni támadást (Illusztráció, forrás: Xinhua via AFP)
ENSZ-vezetők csütörtökön felhívták a figyelmet azokra az atrocitásokra is, amelyeket a Dárfúrral szomszédos Kordofan tartományban követtek el.

El-Fáser vasárnapig az utolsó dárfúri nagyváros volt, amely nem került az RSF ellenőrzése alá, de már azelőtt is „az emberi szenvedés katasztrofális szintjének a helyszíne volt”, és még mélyebbre süllyedt „a milicisták bevonulása és a hiteles forrásokból származó értesülések szerinti tömeges kivégzések miatt” – monda a BT ülésén Tom Fletcher, az ENSZ humanitárius műveletekkel megbízott főtitkárhelyettese.

Tom Fletcher közölte: a térségben lányokat és asszonyokat erőszakoltak meg, embereket csonkítottak meg és gyilkoltak le, teljes büntetlenségben.

Az Észak-Kordofánban dúló heves harcok újabb menekülési hullámot idéznek elő, és a humanitárius segítségnyújtást fenyegetik a tartomány székhelye, el-Obeid körül is.

Az elmúlt napokban legkevesebb ötven embert gyilkoltak meg a kordofáni Bara városban, amelyet az RSF a minap foglalt el – közölte Martha Ama Akyaa Pobee Afrikáért felelős főtitkárhelyettes.

A szudáni háborúban eddig tízezrek haltak meg, milliók váltak belső menekültté és idézték elő a világ jelenlegi legsúlyosabb humanitárius válságát az ENSZ szerint.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)

