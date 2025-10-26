szudáni háborúRSFmenekültek

Folyatódnak a harcok, a világ legnagyobb humanitárius katasztrófája van kialakulóban

A Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) nevű lázadószervezet elfoglalta a szudáni hadsereg parancsnoki központját al-Fasírban, ellenőrzésük alá vonva a várost. Ezt a felkelők jelentették be vasárnap.

Sükösd Levente
2025. 10. 26. 22:08
A nemrégiben visszatért szudániak a kitelepítésük után sorban állnak humanitárius segélyért Ombadában, Omdurmantól nyugatra Fotó: EBRAHIM HAMID Forrás: AFP
A szudáni hadsereg ugyan egyelőre nem reagált kérdésekre az ügyben, de a hadsereggel szövetséges Népi Ellenállás nevű helyi milícia közölte, hogy folytatják a harcot az RSF ellen, és hogy a bázis megszerzése még nem jelenti a város felkelők kezére jutását.

Szudáni nők várják a sorukat, hogy humanitárius segélyt kapjanak egy nemzetközi szervezetek által működtetett központban Kartúm északi részén, Hatana kerületben, 2025. augusztus 28-án. Harcok a szudáni hadsereg és a félkatonai gyorstámogató erők között
Szudáni nők várják a sorukat, hogy humanitárius segélyt kapjanak egy nemzetközi szervezetek által működtetett központban Kartúm északi részén, Hatana kerületben, 2025. augusztus 28-án. Harcok a szudáni hadsereg és a félkatonai gyorstámogató erők között
Fotó: EBRAHIM HAMID / AFP

Az RSF által közzétett felvételeken viszont üdvrivalgó lázadókat lehetett látni a helyi katonai támaszpontot jelző tábla előtt.

Al-Fasírt, Észak-Dárfúr állam székhelyét másfél éven át ostromolták a lázadók. Az ENSZ adatai szerint jelenleg 

még mindig mintegy 300 ezren laknak a városban segélyszervezetek beszámolói szerint humanitárius katasztrófával felérő körülmények között.

 Egy nemzetközi segélyszervezet dolgozója a dpa német hírügynökségnek nyilatkozva vasárnap elmondta, hogy olyan felvételekhez jutottak, amelyeken a városból menekülő civilek láthatók, viszont időközben elvesztették az összeköttetést az al-Fasírban tartózkodó embereikkel.

Az afrikai országban 2023 áprilisában robbant ki fegyveres konfliktus a hadsereg és az RSF lázadói között, és rendszeresek a támadások civilek és kórházak ellen is. Míg a hadsereg időközben visszafoglalta a fővárost, Kartúmot, addig az RSF kiterjesztette ellenőrzését a dárfúri régió felett a Csáddal közös határon. Megfigyelők az ország tartós megosztottságától tartanak.

Az ENSZ szerint a szudáni helyzet jelenleg a világ legnagyobb humanitárius katasztrófájának tekinthető, több mint 12 millió ember volt kénytelen elmenekülni az otthonából, a lakosság mintegy felét, több mint 26 millió embert pedig éhínség fenyeget. 

A konfliktus áldozataira vonatkozó pontos adatok ugyan nem állnak rendelkezésre, de az ENSZ úgy becsüli, hogy mintegy 150 ezren veszthették életüket a harcokban.

Borítókép: A nemrégiben visszatért szudániak a kitelepítésük után sorban állnak humanitárius segélyért Ombadában, Omdurmantól nyugatra, 2025. augusztus 24-én. A szudáni hadsereg háborúban áll a félkatonai Gyorstámogató Erőkkel (Fotó: AFP)

 

