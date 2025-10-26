Folyatódnak a harcok, a világ legnagyobb humanitárius katasztrófája van kialakulóban

Az afrikai országban 2023 áprilisában robbant ki fegyveres konfliktus a hadsereg és az RSF lázadói között, és rendszeresek a támadások civilek és kórházak ellen is. Míg a hadsereg időközben visszafoglalta a fővárost, Kartúmot, addig az RSF kiterjesztette ellenőrzését a dárfúri régió felett a Csáddal közös határon. Megfigyelők az ország tartós megosztottságától tartanak.
Az ENSZ szerint a szudáni helyzet jelenleg a világ legnagyobb humanitárius katasztrófájának tekinthető, több mint 12 millió ember volt kénytelen elmenekülni az otthonából, a lakosság mintegy felét, több mint 26 millió embert pedig éhínség fenyeget.
A konfliktus áldozataira vonatkozó pontos adatok ugyan nem állnak rendelkezésre, de az ENSZ úgy becsüli, hogy mintegy 150 ezren veszthették életüket a harcokban.
Borítókép: A nemrégiben visszatért szudániak a kitelepítésük után sorban állnak humanitárius segélyért Ombadában, Omdurmantól nyugatra, 2025. augusztus 24-én. A szudáni hadsereg háborúban áll a félkatonai Gyorstámogató Erőkkel (Fotó: AFP)