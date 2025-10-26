Folyatódnak a harcok, a világ legnagyobb humanitárius katasztrófája van kialakulóban

A szudáni hadsereg ugyan egyelőre nem reagált kérdésekre az ügyben, de a hadsereggel szövetséges Népi Ellenállás nevű helyi milícia közölte, hogy folytatják a harcot az RSF ellen, és hogy a bázis megszerzése még nem jelenti a város felkelők kezére jutását.

Szudáni nők várják a sorukat, hogy humanitárius segélyt kapjanak egy nemzetközi szervezetek által működtetett központban Kartúm északi részén, Hatana kerületben, 2025. augusztus 28-án. Harcok a szudáni hadsereg és a félkatonai gyorstámogató erők között

Fotó: EBRAHIM HAMID / AFP

Az RSF által közzétett felvételeken viszont üdvrivalgó lázadókat lehetett látni a helyi katonai támaszpontot jelző tábla előtt.