Az FBI elbocsátotta több ügynökét szenátorok megfigyelésének gyanúja miatt

A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) elbocsátotta több ügynökét és feloszlatta a korrupciós nyomozócsoportját. A döntés előzménye, hogy nyilvánosságra került egy dokumentum, amely szerint az FBI részt vett republikánus szenátorok megfigyelésében.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 08. 1:02
Kash Patel Fotó: Getty Images via AFP
Az intézkedéseket Kash Patel, az FBI igazgatója jelentette be, és közölte, hogy eltávolítják a szolgálatból azokat, akik „a rendvédelmet politikai célok szolgálatába állították”. 

Az FBI szenátorokat figyelt meg (Illusztráció, forrás: AFP)
Elbocsátottunk alkalmazottakat és megszüntettük a politikai célra használt CR-15 egységet, valamint vizsgálatot kezdeményeztünk, további elszámoltatási intézkedésekkel kilátásban

– közölte.

A szövetségi hatóságtól származó, hétfőn nyilvánosságra került dokumentum szerint a 2021. január 6-i zavargások körülményeinek és Donald Trump érintettségének vizsgálata során Jack Smith, a Biden-adminisztráció által kinevezett különleges ügyész 6 republikánus szenátor magánbeszélgetéseinek és telefonhívásainak nyomon követését kezdeményezte, amelyet az információk szerint az FBI-hoz tartozó CR-15 nyomozócsoport végzett.

Borítókép: Kash Patel (Fotó: Getty Images via AFP)

