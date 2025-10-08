Az FBI elbocsátotta több ügynökét szenátorok megfigyelésének gyanúja miatt

Az intézkedéseket Kash Patel, az FBI igazgatója jelentette be, és közölte, hogy eltávolítják a szolgálatból azokat, akik „a rendvédelmet politikai célok szolgálatába állították”.

Az FBI szenátorokat figyelt meg (Illusztráció, forrás: AFP)

Elbocsátottunk alkalmazottakat és megszüntettük a politikai célra használt CR-15 egységet, valamint vizsgálatot kezdeményeztünk, további elszámoltatási intézkedésekkel kilátásban

– közölte.

A szövetségi hatóságtól származó, hétfőn nyilvánosságra került dokumentum szerint a 2021. január 6-i zavargások körülményeinek és Donald Trump érintettségének vizsgálata során Jack Smith, a Biden-adminisztráció által kinevezett különleges ügyész 6 republikánus szenátor magánbeszélgetéseinek és telefonhívásainak nyomon követését kezdeményezte, amelyet az információk szerint az FBI-hoz tartozó CR-15 nyomozócsoport végzett.

Borítókép: Kash Patel (Fotó: Getty Images via AFP)