Fico besokallt Ukrajna ügyében

Egyre inkább meg vagyok győződve arról, hogy az ukrajnai helyzet folyamatos napirenden tartásával az EU-ban elfedjük a legalapvetőbb kihívásaink és problémáink kezelésére való képtelenségünket – írta az X-en a szlovák miniszterelnök. Szlovákia és Ausztria sem támogatja az új büntetőintézkedéseket.

Forrás: euractiv.com2025. 10. 16. 13:07
Robert Fico szlovák miniszterelnök nem támogatja az EB újabb szankciós csomagját Oroszország ellen. Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
Fico nem érdekelt az újabb orosz szankciók ügyében, miközben Szlovákia fenntartja vétójogát a 19. csomaggal kapcsolatban A szlovák miniszterelnök megdöbbenését is kifejezte amiatt, hogy Kijev háborús erőfeszítéseit legfontosabb témaként kezelik a jövő heti EU-csúcstalálkozón, írja az Euractiv.com

Robert Fico (Fotó: Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP)
Robert Fico (Fotó: AFP/Tetiana Dzhafarova)

Robert Fico szlovák miniszterelnök szerdán kijelentette, hogy nem érdekelt további szankciók bevezetésében Oroszország ellen, miközben Pozsony továbbra is blokkolja Brüsszel legújabb, Moszkvával szembeni korlátozó intézkedéseit.

„Egyre inkább meg vagyok győződve arról, hogy az ukrajnai helyzet folyamatos napirenden tartásával az EU-ban elfedjük a legalapvetőbb kihívásaink és problémáink kezelésére való képtelenségünket”

– írta a politikus az X-en közzétett bejegyzésében.

Fico hozzátette, hogy hosszú telefonbeszélgetést folytatott António Costával, az Európai Tanács elnökével, amelynek során megdöbbenését fejezte ki amiatt, hogy Kijev háborús erőfeszítéseit legfontosabb témaként kezelik a jövő heti brüsszeli EU-vezetők csúcstalálkozóján.

Többször is emlékeztettem António Costát, hogy nem támogatom az Oroszország elleni új szankciócsomagok kidolgozását, amíg az Európai Tanács csúcstalálkozójának következtetéseiben nem látok politikai utasításokat az Európai Bizottság számára arról, hogyan kezelje az autóipar válságát és a magas energiaárakat, amelyek teljesen versenyképtelenné teszik az európai gazdaságot

 – írta Fico.

A szlovák miniszterelnök azt követően tette közzé állásfoglalását az ügyben, hogy az EU-nagykövetek nem tudtak megegyezni az Európai Bizottság legújabb, Oroszország elleni 19. szankciócsomagjáról.

Szlovákia mellett Ausztria jelent meg újabb akadályként a szankciós vitában. Bécs kérte egy feketelistás orosz vállalat részvényeinek feloldását, hogy kártalanítsa egyik legnagyobb bankját, a Raiffeisen Bank Internationalt.

Borítókép: Robert Fico szlovák miniszterelnök nem támogatja az EB újabb szankciós csomagját Oroszország ellen (Fotó: AFP)

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

