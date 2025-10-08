Órákon belül véget érhet a háború?

Huszonnégy–harminchat órán belül aláírhatják a gázai tűzszüneti megállapodást – írja a Sky News hírtelevízió.

Hakan Fidan török külügyminiszter is előrelépésről beszélt a gázai tűzszünet kapcsán (Fotó: Anadolu/AFP)

Az egyiptomi tárgyalásokra rálátó forrásaik elmondták, hogy óvatosan optimisták, mert a dolgok jó irányba haladnak.

Szerintük, ha a dolgok így folytatódnak, a megállapodást 24–36 órán belül aláírhatják.

Ezt követően a megállapodás egyes szakaszait végrehajtják, beleértve a tűzszünetet és a túszok szabadon bocsátását.

Valamivel korábban Törökország külügyminisztere, Hakan Fidan is jelentős előrelépésről beszélt.

A Sarm es-Sejkben zajló tárgyalásokon részt vesznek a Hamász és Izrael képviselői, valamint az Egyesült Államok, Katar és Egyiptom közvetítői.

