Órákon belül véget érhet a háború?

Huszonnégy–harminchat órán belül aláírhatják a gázai tűzszüneti megállapodást – írja a Sky News hírtelevízió.
Az egyiptomi tárgyalásokra rálátó forrásaik elmondták, hogy óvatosan optimisták, mert a dolgok jó irányba haladnak.
Szerintük, ha a dolgok így folytatódnak, a megállapodást 24–36 órán belül aláírhatják.
Ezt követően a megállapodás egyes szakaszait végrehajtják, beleértve a tűzszünetet és a túszok szabadon bocsátását.
Valamivel korábban Törökország külügyminisztere, Hakan Fidan is jelentős előrelépésről beszélt.
A Sarm es-Sejkben zajló tárgyalásokon részt vesznek a Hamász és Izrael képviselői, valamint az Egyesült Államok, Katar és Egyiptom közvetítői.
