Órákon belül véget érhet a háború?

Közel lehet a fegyvernyugvás a Gázai övezetben. A tárgyalásokra rálátó források szerint akár huszonnégy–harmichat órán belül aláírhatják a gázai tűzszüneti megállapodást.

Munkatársunktól
2025. 10. 08. 21:19
Huszonnégy–harminchat órán belül aláírhatják a gázai tűzszüneti megállapodást – írja a Sky News hírtelevízió.

Hakan Fidan török külügyminiszter is előrelépésről beszélt a gázai tűzszünet kapcsán
Az egyiptomi tárgyalásokra rálátó forrásaik elmondták, hogy óvatosan optimisták, mert a dolgok jó irányba haladnak.

Szerintük, ha a dolgok így folytatódnak, a megállapodást 24–36 órán belül aláírhatják.

Ezt követően a megállapodás egyes szakaszait végrehajtják, beleértve a tűzszünetet és a túszok szabadon bocsátását.

Valamivel korábban Törökország külügyminisztere, Hakan Fidan is jelentős előrelépésről beszélt.

A Sarm es-Sejkben zajló tárgyalásokon részt vesznek a Hamász és Izrael képviselői, valamint az Egyesült Államok, Katar és Egyiptom közvetítői.

