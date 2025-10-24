illegális bevándorlásEgyesült ÁllamokDonald Trump

Illegális bevándorló okozott tömegbalesetet

Több rendőrségi forrás is arról számolt be, hogy egy nemrég történt kaliforniai tömegbaleset kapcsán a gyanúsított egy illegális bevándorló. A gyanúsított a feltételezések szerint ittasan okozott balesetet kamionjával, erre azonban azért volt csak módja a migránsként érkezett férfinak, mert a Biden-adminisztráció még 2022-ben szabadon engedte.

Brém-Nagy Márton
2025. 10. 24. 14:01
Fotó: MARIO TAMA Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Nemrég a Kalifornia államban található San Bernardino megyében súlyos tömegbaleset történt, miután egy kamion fékezés nélkül hajtott bele az előtte lassabban haladó kocsisorba. A balesetet okozó kamionsofőrről később kiderült, hogy illegális bevándorló, akit korábban már letartóztattak a hatóságok, azonban Joe Biden kormánya szabadlábra helyzete. 

A bevándorló sofőr Kaliforniában szerzett jogosítványt
Fotó: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA 
Fotó: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Fox News szerint ezt több rendőrségi forrás is megerősítette. A  beszámolók egybehangzóan Jashanpreet Singhként azonosították a férfit, akit a nyilvántartás szerint 2022-ben le is tartóztattak, miután illegálisan tartózkodott az országban. 

Később aztán Joe Biden kormánya a migrációs politika jegyében szabadon engedte Singhet meghallgatása napjáig. 

A férfi az információk szerint ezután Kaliforniában szerzett kereskedelmi jogosítványt, azonban ennek során a feltételezések szerint senki nem ellenőrizte a férfi nyelvtudását. Singh augusztusban aztán az I–10-es autópályán haladt, – a toxikológiai vizsgálatok alapján ittas állapotban – amikor lassítás nélkül az előtte lassan araszoló autósorba csapódott. 

A balesetben legalább hárman életüket vesztették és többen is súlyosan megsérültek. 

Singh járművének vizsgálata kimutatta, hogy a férfi a becsapódás előtt nem lépett egyszer sem a fékre. 

A bevándorlók nem beszélnek angolul 

Az eset rávilágít egy súlyos problémára, amit a hatóságok már évek óta igyekeznek a törvényhozók tudomására hozni. Az illegális bevándorlók egy jelentős része ugyanis abszolút nem beszél angolul. Ez az arány pedig a hírek szerint különösen magas a fuvarozásban dolgozó migránsok körében. Éppen ennek okán a Trump kormány nemrég arról határozott, hogy a jogosítványszerzés részeként kötelező nyelvfelmérést kell végeznie minden államnak. 

A baleset kapcsán ugyanis felmerült, hogy az alapvetően baloldali Kaliforniában a politikai protestálás jegyében nem hajtják végre a kormányzat által előírt intézkedést. 

A baleset kapcsán megszólalt Sean Duffy közlekedési miniszter is, aki ismét felszólította az államokat a kötelező nyelvismereti felmérés elvégzésére. 

Felszólítottam az államokat ezen a nyáron: érvényesítsék a Trump-adminisztráció angol nyelvi követelményeit

– nyilatkozta a miniszter. 

Borítókép: Egy autópálya Los Angelesben (illusztráció) (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

