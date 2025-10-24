Illegális bevándorló okozott tömegbalesetet

Később aztán Joe Biden kormánya a migrációs politika jegyében szabadon engedte Singhet meghallgatása napjáig.

BREAKING: Per multiple ICE sources, Jashanpreet Singh, the semi-truck driver suspected of killing three people in a DUI crash on the 10 freeway in Ontario, CA yesterday, is an Indian illegal alien who was caught & released at the CA border by the Biden admin in March 2022. DHS… pic.twitter.com/ewxt7ZGfJs — Bill Melugin (@BillMelugin_) October 23, 2025

A férfi az információk szerint ezután Kaliforniában szerzett kereskedelmi jogosítványt, azonban ennek során a feltételezések szerint senki nem ellenőrizte a férfi nyelvtudását. Singh augusztusban aztán az I–10-es autópályán haladt, – a toxikológiai vizsgálatok alapján ittas állapotban – amikor lassítás nélkül az előtte lassan araszoló autósorba csapódott.

A balesetben legalább hárman életüket vesztették és többen is súlyosan megsérültek.

Singh járművének vizsgálata kimutatta, hogy a férfi a becsapódás előtt nem lépett egyszer sem a fékre.

A bevándorlók nem beszélnek angolul

Az eset rávilágít egy súlyos problémára, amit a hatóságok már évek óta igyekeznek a törvényhozók tudomására hozni. Az illegális bevándorlók egy jelentős része ugyanis abszolút nem beszél angolul. Ez az arány pedig a hírek szerint különösen magas a fuvarozásban dolgozó migránsok körében. Éppen ennek okán a Trump kormány nemrég arról határozott, hogy a jogosítványszerzés részeként kötelező nyelvfelmérést kell végeznie minden államnak.