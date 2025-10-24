Illegális bevándorló okozott tömegbalesetet

Nemrég a Kalifornia államban található San Bernardino megyében súlyos tömegbaleset történt, miután egy kamion fékezés nélkül hajtott bele az előtte lassabban haladó kocsisorba. A balesetet okozó kamionsofőrről később kiderült, hogy illegális bevándorló, akit korábban már letartóztattak a hatóságok, azonban Joe Biden kormánya szabadlábra helyzete.
A Fox News szerint ezt több rendőrségi forrás is megerősítette. A beszámolók egybehangzóan Jashanpreet Singhként azonosították a férfit, akit a nyilvántartás szerint 2022-ben le is tartóztattak, miután illegálisan tartózkodott az országban.