Iránban bekérették az EU-s nagyköveteket

Európai országok teheráni nagyköveteit kérette be szerdán az iráni külügyminisztérium, tiltakozásul amiatt, hogy álláspontja szerint az Európai Unió beavatkozik az iráni nukleáris programba és rakétafejlesztésbe, valamint három, a Perzsa (Arab)-öbölben lévő, vitatott hovatartozású sziget ügyében.

Forrás: MTI2025. 10. 08. 13:47
Irán elleni újabb bírálatok, amiért folytatja atomprogramját. Fotó: - Forrás: Satellite image ©2025 Maxar Tech
Teherán bekérette az európai országok nagyköveteit. Az IRNA, Irán állami hírügynökségének tájékoztatása szerint Madzsid Taht-Ravancsi iráni külügyminiszter-helyettes az Európai Unió és az Öböl Menti Együttműködési Tanács (GCC) közös külügyminiszteri ülésén az Iránnal kapcsolatban elfogadott nyilatkozattal indokolta a lépést.

Irán túlzónak tartja a nukleáris programja miatti kritikákat, nyilatkozta Madzsid Taht-Ravancsi iráni külügyminiszter-helyettes.
Irán túlzónak tartja a nukleáris programja miatti kritikákat, nyilatkozta Madzsid Taht-Ravancsi iráni külügyminiszter-helyettes (Fotó: AFP/Safin Hamid)

A GCC-országok és az EU-tagállamok külügyminiszterei hétfőn közös nyilatkozatban szólították fel Iránt, hogy hagyjon fel a ballisztikus rakéták fejlesztését célzó programjával, valamint folytassa az együttműködést az iráni nukleáris létesítmények ellenőrzését végző Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel (NAÜ).

A miniszterek emellett 

azt is felrótták Iránnak, hogy megszállás alatt tart három, a Perzsa (Arab)-öbölben lévő szigetet, ezáltal pedig megsérti a szigeteket szintén magáénak valló Egyesült Arab Emírségek szuverenitását.

A közleményben a felek kiemelték, hogy a szigetek helyzetét diplomáciai úton kell rendezni, vagy pedig Abu-Dzabinak és Teheránnak a Nemzetközi Bírósághoz (ICJ) kell fordulnia.

A Hormuzi-szoros bejáratánál, stratégiai útvonalon található szigetek – Abu Músza, Tunb Bozorg és Kúcsak Tunb – 1971 óta állnak iráni ellenőrzés alatt. Az iráni miniszterhelyettes azt mondta: e területek Irán elidegeníthetetlen részei, és Teherán törvényesen gyakorol ellenőrzést felettük.

Taht-Ravancsi megalapozatlannak és túlzónak nevezte a hazája nukleáris és rakétafejlesztési programjaival kapcsolatos állításokat. Az utóbbit kiemelve a politikus kijelentette, hogy Iránnak joga van erősítenie önvédelmi kapacitásait Taht-Ravancsi bírálta az Egyesült Királyságot, Franciaországot és Németországot is, amiért szorgalmazásukra visszaállították az Iránnal szembeni szankciókat.

Borítókép: Irán elleni újabb bírálatok, amiért folytatja atomprogramját (Fotó: AFP)

