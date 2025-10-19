Iszlamisták toboroznak és terjeszkednek az egyetemeken

A „Muslimstudents NRW”-nak, a török Furkan-mozgalom toborzó szervezetének tilos a felsőoktatási intézmény területén tevékenykednie, ezért a campus közvetlen közelében, az egyetemi hídon állították fel standjaikat, „Tájékoztatás az iszlámról – információ, párbeszéd és eszmecsere” mottóval, írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Két pavilonban – egyben a férfiak, egyben a nők számára – az iszlámot népszerűsítették az elsőéves hallgatóknak. A Muslimstudents szervezet a Ruhr-Egyetemen Bochumban (RUB) és Dortmundban, ahol a Furkan-mozgalom székhelye található, is toborzást tartott.

Az iszlamisták terjeszkednek az egyetemeken

Az iszlamisták egy hároméves muszlim tanulmányi programmal is hirdetik magukat, amelynek keretében a Furkan-mozgalom ideológiáját és módszereit tanítják. Mivel évek óta nem engedélyezett számukra az egyetemi területen való tevékenység, néha trükkös módszerekkel próbálnak mégis jelen lenni. Tavaly például könyvklubként regisztrálták magukat, hogy felállíthassák standjaikat. Az akció csak rövid ideig tartott, mert az egyetemi vezetés közbeavatkozott.

A Furkan-mozgalom elutasítja a demokráciát, és az iszlámot tekinti minden életterület alapjának, ami ellentétes a liberális–demokratikus alaprenddel.

A német egyetemeken egy ideje egyre gyakrabban fordulnak elő aggasztó, iszlamista jellegű események. Így például idén májusban az egyetemen rendezett iszlám héten a férfi és női hallgatókat arra kérték, hogy külön bejáratokon keresztül lépjenek be az előadóterembe, és ott külön helyeken üljenek le.

A szemeszter kezdetét ünneplő rendezvényeken még a neves berlini Charité-ban is szigorúan elkülönítve ültek a nők és a férfiak az előadóteremben. A Siegeni Egyetemen is tartott rendezvényeket a muszlim egyetemi csoport, amelyeken a nemek elkülönítve ültek az előadóteremben, és a göttingeni muszlim egyetemi csoport imádkozásán is szigorúan elkülönítve ültek a férfiak és a nők.

Németország sötét jövője: a fiatal muszlimok fele iszlám teokratikus államot követel

Jelenleg körülbelül 5,6 millió muszlim él Németországban, amely a teljes lakosság körülbelül 6,5 százaléka. Ha a magas bevándorlási számok továbbra is fennmaradnak, a Pew Research Center intézet becslései szerint 2050-re a német lakosság 20 százaléka lehet muszlim. Emellett növekvő tendenciát mutat a radikalizálódás, különösen a fiatalok körében. Különösen szembetűnő ez a tendencia a 15 év alattiak körében. 2014-ben ebben a korcsoportban 8–10 százalék volt a muszlimok aránya. 2024-ben ez már 11–12 százalék volt, és 50 év múlva (ami történelmi léptékben rövid idő) megbízható becslések szerint közel 30 százalékra fog emelkedni.