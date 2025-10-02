Most aztán nézhetnek a fociőrültek: lebontják a legendás San Siro stadiont

A milánói városi tanács jóváhagyta a San Siro eladását az AC Milan és az Inter Milan számára.

A két klub tervei szerint a 99 éves stadion nagy részét lebontják, és Norman Foster, illetve a Manica tervei alapján egy 71 500 férőhelyes, modern aréna épül a helyén.

Fotó: FRANCK FIFE/AFP

A hivatalosan Stadio Giuseppe Meazza néven ismert létesítményt 1925-ben adták át, azóta több bővítésen és felújításon esett át. Bár a részletek még változhatnak, a klubok már megkezdték az új stadion megvalósíthatósági tanulmányának előkészítését – írja az Építészfórum.hu.

A San Siro bontása már 2019-ben felmerült, ám a terv heves tiltakozást váltott ki építészek, írók és történészek részéről, akik gazdasági és környezetvédelmi okokra hivatkozva a stadion megtartását és újrahasznosítását kérték.

Örökségvédelmi határidő szorítja a San Siro bontását

Olaszországban a középületek 70 év után automatikusan előzetes védelmet kapnak, de a Soprintendenza dönt arról, mi számít megőrzésre érdemesnek. Bár a San Siro 1925-ös első szintje már 100 éves, nem kapott védettséget, viszont az 1955-ös bővítést – a második szintet és a spirális rámpákat – megtartanák.

A hivatalos védettség 2025. november 10-én léphet életbe, így ha addig nem zárul le az adásvétel, a klubok kénytelenek lehetnek újratervezni a projektet. Az új stadiont 2027-ben kezdenék építeni, és 2031-re fejeznék be, a 2032-es Eb-re.

Borítókép: A San Siro külső képe (Fotó: AFP)