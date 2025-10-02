Rendkívüli

Kocsis Máté: Juhász Péter egy futóbolonddal közösen alkotta meg Zsolt bácsi karakterét

Most aztán nézhetnek a fociőrültek: lebontják a legendás San Siro stadiont

Az aréna bontása már 2019-ben szóba került, de az ellenzők tiltakozása miatt a tervet elhalasztották. Most a klubok újra a lebontás mellett döntöttek, csakhogy az örökségvédelem keresztülhúzhatja a terveket.

2025. 10. 02. 17:43
A milánói városi tanács jóváhagyta a San Siro eladását az AC Milan és az Inter Milan számára. 

A két klub tervei szerint a 99 éves stadion nagy részét lebontják, és Norman Foster, illetve a Manica tervei alapján egy 71 500 férőhelyes, modern aréna épül a helyén.

(FILES) A picture shows a general view of the interior of the San Siro Stadium in Milan on October 9, 2021. The city of Milan approved on September 30, 2025 the sale of the San Siro stadium to the city's two football giants Inter Milan and AC Milan. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
Fotó: FRANCK FIFE/AFP

A hivatalosan Stadio Giuseppe Meazza néven ismert létesítményt 1925-ben adták át, azóta több bővítésen és felújításon esett át. Bár a részletek még változhatnak, a klubok már megkezdték az új stadion megvalósíthatósági tanulmányának előkészítését – írja az Építészfórum.hu.

A San Siro bontása már 2019-ben felmerült, ám a terv heves tiltakozást váltott ki építészek, írók és történészek részéről, akik gazdasági és környezetvédelmi okokra hivatkozva a stadion megtartását és újrahasznosítását kérték.

Örökségvédelmi határidő szorítja a San Siro bontását

Olaszországban a középületek 70 év után automatikusan előzetes védelmet kapnak, de a Soprintendenza dönt arról, mi számít megőrzésre érdemesnek. Bár a San Siro 1925-ös első szintje már 100 éves, nem kapott védettséget, viszont az 1955-ös bővítést – a második szintet és a spirális rámpákat – megtartanák. 

A hivatalos védettség 2025. november 10-én léphet életbe, így ha addig nem zárul le az adásvétel, a klubok kénytelenek lehetnek újratervezni a projektet. Az új stadiont 2027-ben kezdenék építeni, és 2031-re fejeznék be, a 2032-es Eb-re.

Borítókép: A San Siro külső képe (Fotó: AFP)


