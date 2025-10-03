Magyar PéterUkrajnaOrbán Balázs

Magyar Péter ukrán barátja megfenyegette Magyarországot

Akárhogy is fenyegetőzik a Tisza Párt ukrán tagozatának vezetője, nem fogunk valamelyik harcoló fél oldalára állni – jelentette ki Orbán Balázs.

2025. 10. 03.
Magyar Péter és Tseber Roland Ivanovics
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán tett közzé egy bejegyzést, amelyben azt írta:

Magyar Péter ukrán barátja, Tseber Roland megfenyegette Magyarországot. 

Szerinte hazánk háromszor állt rossz oldalon a történelemben, de negyedik alkalom már nem lesz. 

Akárhogy is fenyegetőzik a Tisza Párt ukrán tagozatának vezetője, nem fogunk valamelyik harcoló fél oldalára állni – jelentette ki Orbán Balázs. 

Mert nekünk a magyar emberek érdeke az első. Ezt pedig a béke szolgálja

– emelte ki.

