Magyar Péter ukrán barátja megfenyegette Magyarországot

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán tett közzé egy bejegyzést, amelyben azt írta:

Magyar Péter ukrán barátja, Tseber Roland megfenyegette Magyarországot.

Szerinte hazánk háromszor állt rossz oldalon a történelemben, de negyedik alkalom már nem lesz.

Akárhogy is fenyegetőzik a Tisza Párt ukrán tagozatának vezetője, nem fogunk valamelyik harcoló fél oldalára állni – jelentette ki Orbán Balázs.

Mert nekünk a magyar emberek érdeke az első. Ezt pedig a béke szolgálja

– emelte ki.