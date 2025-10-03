Magyar Péter ukrán barátja megfenyegette Magyarországot

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán tett közzé egy bejegyzést, amelyben azt írta:
Magyar Péter ukrán barátja, Tseber Roland megfenyegette Magyarországot.
Szerinte hazánk háromszor állt rossz oldalon a történelemben, de negyedik alkalom már nem lesz.
Akárhogy is fenyegetőzik a Tisza Párt ukrán tagozatának vezetője, nem fogunk valamelyik harcoló fél oldalára állni – jelentette ki Orbán Balázs.
Mert nekünk a magyar emberek érdeke az első. Ezt pedig a béke szolgálja
– emelte ki.