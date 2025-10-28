Menczer Tamás: A veszély bennünket is fenyeget

Súlyos következmények lehetőségére hívta fel a figyelmet Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.
Napi ezer halott és súlyos sérült. Egy háború esetén ezzel számol Patrick Sensburg, a német hadsereg tartalékos szövetségének elnöke, aki visszaállítaná a sorkatonaságot
– mondta videójában a kommunikációs igazgató.
Ha te nemet mondasz a háborúra, és nem akarod, hogy Weber parancsára a magyar katonákat Ukrajnába küldjék, akkor vegyél részt a háborúellenes aláírásgyűjtésünkön!
– buzdított Menczer Tamás.
Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Kovács Attila)