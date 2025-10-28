Menczer Tamásorosz-ukrán háborúsorkatonaság

Menczer Tamás: A veszély bennünket is fenyeget

A németek napi ezer halottra és sérültre számítanak – hívta fel a figyelmet a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás szerint a veszély minket is fenyeget.

Munkatársunktól
2025. 10. 28. 16:29
Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója Fotó: MTI/Kovács Attila
Súlyos következmények lehetőségére hívta fel a figyelmet Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Menczer Tamás szerint a veszély minket is fenyeget (Illusztráció, forrás: Anadolu via AFP)
Menczer Tamás szerint a veszély minket is fenyeget (Illusztráció, forrás: Anadolu via AFP)

Napi ezer halott és súlyos sérült. Egy háború esetén ezzel számol Patrick Sensburg, a német hadsereg tartalékos szövetségének elnöke, aki visszaállítaná a sorkatonaságot

– mondta videójában a kommunikációs igazgató.

Ha te nemet mondasz a háborúra, és nem akarod, hogy Weber parancsára a magyar katonákat Ukrajnába küldjék, akkor vegyél részt a háborúellenes aláírásgyűjtésünkön!

– buzdított Menczer Tamás.

Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Kovács Attila)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

