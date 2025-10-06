Menczer Tamás: Üzenet Zelenszkijnek!

Reagált Volodimir Zelenszkij ukrán elnök üzengetésére Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.
Több tiszteletet a magyaroknak!
– írta a kommunikációs igazgató.
Zelenszkij közölte, hogy Ukrajna uniós tag lesz, a folyamat „visszafordíthatatlan”. Nem számít, mit mondanak a magyarok, mint mond Orbán Viktor – emlékeztetett.
De. Számít. Több tiszteletet a magyaroknak, Zelenszkij elnök úr!
– hívta fel a figyelmet Menczer Tamás.
Mi, magyarok világos döntést hoztunk. Nem akarjuk, hogy Ukrajna az EU tagja legyen. Ez ellentétes a magyar érdekkel. Nem akarjuk, hogy Ukrajna behozza a háborút az EU-ba! Nem akarjuk, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék. Nem kérünk az ukrán maffiából. Nem kérünk a silány minőségű ukrán élelmiszerekből
– sorolta az ukrán EU-csatlakozás ellenérveit a kommunikációs igazgató.
Tudjuk, hogy Zelenszkij kormányváltást akar Magyarországon. Várja és segíti Magyar Pétert és a Tiszát. Hiszen a Tisza és a szavazói támogatják Ukrajna uniós tagságát. Tudjuk. Elmondták. Szavaztak. 58 százalék. A Tisza támogatná Ukrajna uniós tagságát. Cserébe már applikációt (Ukrán Tisza Világ) is kapnak Ukrajnából
– emelte ki.
Látjuk a Tisza és az ukránok szövetségét. Jó, ha tudják: Magyarországot meg fogjuk védeni!
– zárta bejegyzését Menczer Tamás.
Mint arról beszámoltunk, az ukrán elnök úgy fogalmazott, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja lesz, akár Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, akár nélküle.
Magyarország miniszterelnöke az egyetlen, aki lassítja a folyamatot, de ez a folyamat visszafordíthatatlan
– jelentette ki Zelenszkij.
Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)