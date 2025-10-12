OroszországDmitrij PeszkovMoldova

Moszkva komoly figyelmeztetést küldött

Moldova súlyos hibát követ el – jelentette ki Dmitrij Peszkov. Moszkva szerint Kisinyov konfrontatívan viselkedik.

Magyar Nemzet
2025. 10. 12. 7:49
Vlagyimir Putyin és Dmitrij Peszkov Fotó: GRIGORY SYSOYEV Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A jelenlegi moldovai hatóságok súlyos hibát követnek el, amikor Oroszországot antagonistaként ábrázolják az európai kapcsolatok építése nevében – nyilatkozta Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára a TASZSZ orosz hírügynökségnek. Moszkva szerint Moldova súlyos hibát követ el. 

Moszkva szerint Moldova súlyos hibát követ el
Moszkva szerint Moldova súlyos hibát követ el. Fotó: AFP

Peszkov ezzel Kisinyovnak a héten elfogadott új katonai stratégiájára reagált, amely Oroszországot fenyegetésnek minősíti.

Ez egy meglehetősen konfrontatív, barátságtalan vonal folytatása országunkkal szemben. Véleményünk szerint a jelenlegi moldovai vezetés súlyos hibát követ el 

– mondta a Kreml szóvivője. – Úgy vélik, hogy az Európával való kapcsolatok építése teljes szembeállást jelent Oroszországgal. Egy állam már elkövette ezt a hibát. Ez semmi jót nem hozott ennek az államnak – hangsúlyozta Peszkov.

A TASZSZ emlékeztet, néhány napja a moldovai kormány ülésén hagyták jóvá az ország új, 2035-ig szóló katonai stratégiáját, amely szerint Oroszország jelenti a fő fenyegetést Moldova biztonságára. A dokumentumban felsorolt ​​katonai kockázatok és nemzetbiztonsági fenyegetések között szerepel Oroszország különleges katonai műveletének folytatása. Kisinyov Moszkva területi ellenőrzésének kiterjesztését a köztársaság biztonságára és államiságára leselkedő közvetlen és súlyos fenyegetésnek tekinti, és attól tart, hogy egy szárazföldi folyosó jön létre a határaihoz. A katonai stratégia további fenyegetésként említi az orosz békefenntartók jelenlétét Transznisztriában.

 

Borítókép: Vlagyimir Putyin és Dmitrij Peszkov (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Orbán meghódította New Yorkot: vacsorameghívást ért a miniszterelnök hazafias politikája

Felhévizy Félix avatarja

Szívmelengető tapasztalat, jó magyarnak lenni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu