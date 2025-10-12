A jelenlegi moldovai hatóságok súlyos hibát követnek el, amikor Oroszországot antagonistaként ábrázolják az európai kapcsolatok építése nevében – nyilatkozta Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára a TASZSZ orosz hírügynökségnek. Moszkva szerint Moldova súlyos hibát követ el.

Moszkva szerint Moldova súlyos hibát követ el. Fotó: AFP

Peszkov ezzel Kisinyovnak a héten elfogadott új katonai stratégiájára reagált, amely Oroszországot fenyegetésnek minősíti.

Ez egy meglehetősen konfrontatív, barátságtalan vonal folytatása országunkkal szemben. Véleményünk szerint a jelenlegi moldovai vezetés súlyos hibát követ el

– mondta a Kreml szóvivője. – Úgy vélik, hogy az Európával való kapcsolatok építése teljes szembeállást jelent Oroszországgal. Egy állam már elkövette ezt a hibát. Ez semmi jót nem hozott ennek az államnak – hangsúlyozta Peszkov.