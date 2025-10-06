drónOroszországEurópa

Drónincidensek: a Kreml szerint indokolatlan Oroszországot okolni

Indokolatlanok és alaptalanok az európai vezetők azon nyilatkozatai, amelyek az uniós országok felett észlelt azonosítatlan dróntevékenységet Oroszországgal hozzák összefüggésbe. Erről Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára beszélt hétfőn újságíróknak az elmúlt hetek drónincidensei kapcsán.

Magyar Nemzet
2025. 10. 06. 19:09
Vlagyimir Putyin és Dmitrij Peszkov Fotó: GAVRIIL GRIGOROV Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Európában sok politikus hajlamos ma mindenért Oroszországot hibáztatni. Mindig alaptalanul és indokolatlanul teszik ezt. Így viszonyulunk ezekhez a vádakhoz – fogalmazott Peszkov. Mint ismert, az elmúlt hetekben számos drónincidenst jelentettek Európa országaiban. 

Peszkov is beszélt az elmúlt hetek drónincidenseiről
Peszkov is beszélt az elmúlt hetek drónincidenseiről
Fotó: AFP

A Kreml szóvivője azt tanácsolta az általa bírált európai politikusoknak, hogy szélesítsék látókörüket, ahelyett, hogy minden azonosítatlan drónindítást Oroszországgal hoznának összefüggésbe.

A történet ezekkel a drónokkal legalábbis furcsa. De nincs semmi ok Oroszországot vádolni ezzel kapcsolatban

– mondta.

Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke a Max nevű, új orosz hivatalos messengeren elindított csatornáján az Európában észlelt azonosítatlan drónokkal kapcsolatban több lehetséges magyarázatot sorolt fel. Az első helyen banderisták provokációit említette, amelyek célja szerinte az lehet, hogy fellendítsék az Ukrajnának történő fegyverszállításokat és kiprovokálják a háború folytatását. Ezt a lehetőséget a politikus teljesen valószínűnek nevezte, megjegyezve ugyanakkor, hogy egy közönséges drónt általában nyomon lehet követni. Rámutatott, hogy rengeteg ukrán szolgálatelkerülő él Európában, akik számára biztonságosabb drónokat reptetni, mint a fronton lenni.

„Elméletileg lehetséges, de mégis kétséges” verziónak mondta egy oroszbarát földalatti mozgalom tevékenységét az EU destabilizálásának céljából.

Az országunkkal rokonszenvező emberek nem fogják vaktában pazarolni erőforrásaikat azzal, hogy előlépnek az illegalitásból. Ügynökeink és vakondjaink a mi parancsunkra várnak

– fogalmazott.

A volt elnök és kormányfő munkaváltozatként hozta fel, hogy az európai szakszolgálatok így ellenőrzik légvédelmi rendszereik ellenállóképességét. Nem zárta ki azt sem, hogy a drónokkal helyi huligánok vagy semmittevők szórakozgatnak.

Emlékeztetett: azt a lehetőséget, miszerint közvetlen Oroszországból indított dróntámadásokról lenne szó, Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön Szocsiban, a Valdaj nemzetközi vitaklub tanácskozásán kizárta. Putyin azt hangoztatta, hogy Moszkvának nincs köze ezekhez az incidensekhez, és hangot adott azon feltételezésének, miszerint európai politikusok ezekkel a megrendezett incidensekkel akarják elterelni a lakosság figyelmét országuk fontosabb belső problémáiról.

Az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) hétfőn sajtóközleményben azzal vádolta meg Londont, hogy „újabb aljas provokációra készül”, amelynek keretében az ukrán fegyveres erőkhöz átállt oroszok egy csoportja megtámadna egy ukrán hadihajót vagy egy külföldi civil hajót valamelyik európai kikötőben. 

Az elfogandó „terroristákat” azzal készülnek megvádolni, hogy Moszkva megbízásából cselekedtek.

A kiképzés céljára már Nagy-Britanniában érkezett diverzánsokat kínai gyártmányú, víz alatti felszereléssel készülnek ellátni, azt bizonyítandó, hogy Kína támogatja Oroszországot Ukrajna elleni agressziójában. A Kreml szóvivője a sajtónak nyilatkozva kitért azokra a sajtóközlésekre, amelyek szerint Kína segítséget nyújt Oroszországnak a műholdas célravezetésben. Hangsúlyozta, hogy Moszkva saját űrkutatási potenciállal rendelkezik, amely lehetővé teszi a „különleges hadművelet” előtt álló összes feladat elvégzését.

Peszkov a Kreml nevében üdvözölte Donald Trump amerikai elnöknek azt a kijelentését, miszerint „jó ötletnek tűnik” orosz hivatali partnerének azon javaslata, amely a hadászati támadófegyverek csökkentéséről megkötött orosz–amerikai új START szerződés meghosszabbítására vonatkozik. Putyin azt indítványozta, hogy a felek egy évig, annak a 2026. február 5-én esedékes lejárta után is tartsák magukat a megállapodáshoz.

Borítókép: Vlagyimir Putyin és Dmitrij Peszkov (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekrendszerváltás

Milyen rendszerváltásról hadoválnak itt?

Felföldi Zoltán avatarja

Sem a pártállamot, sem a Gyurcsány-rendszert, sem a katasztrofális nyugat-európai állapotokat nem kívánjuk magunknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu