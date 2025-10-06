Európában sok politikus hajlamos ma mindenért Oroszországot hibáztatni. Mindig alaptalanul és indokolatlanul teszik ezt. Így viszonyulunk ezekhez a vádakhoz – fogalmazott Peszkov. Mint ismert, az elmúlt hetekben számos drónincidenst jelentettek Európa országaiban.

Peszkov is beszélt az elmúlt hetek drónincidenseiről

Fotó: AFP

A Kreml szóvivője azt tanácsolta az általa bírált európai politikusoknak, hogy szélesítsék látókörüket, ahelyett, hogy minden azonosítatlan drónindítást Oroszországgal hoznának összefüggésbe.

A történet ezekkel a drónokkal legalábbis furcsa. De nincs semmi ok Oroszországot vádolni ezzel kapcsolatban

– mondta.

Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke a Max nevű, új orosz hivatalos messengeren elindított csatornáján az Európában észlelt azonosítatlan drónokkal kapcsolatban több lehetséges magyarázatot sorolt fel. Az első helyen banderisták provokációit említette, amelyek célja szerinte az lehet, hogy fellendítsék az Ukrajnának történő fegyverszállításokat és kiprovokálják a háború folytatását. Ezt a lehetőséget a politikus teljesen valószínűnek nevezte, megjegyezve ugyanakkor, hogy egy közönséges drónt általában nyomon lehet követni. Rámutatott, hogy rengeteg ukrán szolgálatelkerülő él Európában, akik számára biztonságosabb drónokat reptetni, mint a fronton lenni.