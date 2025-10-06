Mount Everesthavazáshegymászás

Heves havazás csapott le a Mount Everestre, több száz túrázót menteni kellett

Több száz túrázó rekedt a Mount Everest tibeti oldalán a viharosra fordult idő és heves havazás miatt, vasárnap mintegy 350 embert a mentőcsapatoknak már sikerült lehozniuk a hegyről – közölte hétfőn a kínai állami televízió.

Forrás: MTI2025. 10. 06. 9:21
Az embereket a közeli Csütang faluban helyezték biztonságba. A nyolcnapos kínai nemzeti ünnep alkalmából sok százan indultak túrázni a Mount Everest tibeti oldalán, a Karma-völgyben vezető túraútvonalon, de 

a váratlanul rosszra fordult időjárás és erős havazás miatt több mint 4000 méteres magasságban csapdába estek. 

The peak of Mount Annapurna 1st (North) is seen from Myagdi on June 2, 2025. Annapurna is a dangerous and difficult climb, and the avalanche-prone Himalayan peak has a higher death rate than Everest. (Photo by Prakash MATHEMA / AFP)
Mount Everest Fotó: AFP/PRAKASH MATHEMA

A jelentések szerint a viharos idő a sátraikat is tönkretette. A mentőegységek még mintegy 200 további túrázóval vették fel a kapcsolatot, akik szintén a hegyen rekedtek.

A kínai állami média korábban körülbelül ezerre tette azok számát, akik kint lehettek a hegyen.

Szombaton estétől már nem engedtek fel több embert az Everestnek erre a népszerű túraútvonalára. A hétvégi heves esőzések Tibettől délre, Nepálban földcsuszamlásokat és villámárvizeket okoztak, amelyek miatt legkevesebb 47 ember vesztette életét.

Borítókép: Mount Everest (Fotó: AFP)


