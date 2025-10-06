Heves havazás csapott le a Mount Everestre, több száz túrázót menteni kellett

Az embereket a közeli Csütang faluban helyezték biztonságba. A nyolcnapos kínai nemzeti ünnep alkalmából sok százan indultak túrázni a Mount Everest tibeti oldalán, a Karma-völgyben vezető túraútvonalon, de

a váratlanul rosszra fordult időjárás és erős havazás miatt több mint 4000 méteres magasságban csapdába estek.

Mount Everest Fotó: AFP/PRAKASH MATHEMA

A jelentések szerint a viharos idő a sátraikat is tönkretette. A mentőegységek még mintegy 200 további túrázóval vették fel a kapcsolatot, akik szintén a hegyen rekedtek.

A kínai állami média korábban körülbelül ezerre tette azok számát, akik kint lehettek a hegyen.

Szombaton estétől már nem engedtek fel több embert az Everestnek erre a népszerű túraútvonalára. A hétvégi heves esőzések Tibettől délre, Nepálban földcsuszamlásokat és villámárvizeket okoztak, amelyek miatt legkevesebb 47 ember vesztette életét.