Rendkívüli

Robbanás és lövöldözés volt Münchenben + fotók

MünchenrendőrségLerchenaurobbanástűzlövöldözés

Robbanás és lövöldözés volt Münchenben + fotók

Egy nagyobb tűzhöz és hangos durranásokhoz vonult ki a müncheni rendőrség és tűzoltóság szerdán kora reggel a Lerchenau városrészbe – közölte a rendőrség szóvivője. Sajtóértesülések szerint az incidensnek egy halottja is van. München polgármestere hivatalos bombafenyegetésről beszélt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 01. 10:20
Hatalmas erőkkel vonult ki a rendőrség Münchenben
Hatalmas erőkkel vonult ki a rendőrség Münchenben Fotó: ROLAND FREUND Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Október 1-jén, szerdán hajnalban a BILD információi szerint Münchenben több robbanás történt és lövések is hallatszottak. A tűzoltókat hajnali 4:40-kor riasztották egy lakóháztűz miatt és nem sokkal később hangos durranásokról érkeztek bejelentések. Az eset a München északi részén fekvő Lerchenau kerületben történt.

Nagy erőkkel vonult ki a müncheni hatóságok október 1-jén a Lerchenau kerületbe
Nagy erőkkel vonult ki a müncheni hatóságok október 1-jén a Lerchenau kerületbe
Fotó: ROLAND FREUND / DPA

Egy férfi holttestét lőtt sebekkel a Lerchenauer-tó közelében találták meg. 

A rendőrség szerint az áldozat robbanthatta fel a lakóházat, ami a tótól mindössze 5 percre található és az áldozat szüleié. A férfi a jelek szerint öngyilkosságot követhetett el. A holttestnél egy hátizsákot találtak és a rendőrség attól tart, hogy abban további robbanószer lehet. A rendőrök egy másik személyt eltűntként keresnek.

A rendőrségi szóvivő nem erősítette meg a helyi média, köztük a Bild című napilap értesüléseit, miszerint robbanás történt, lövések dördültek, és halálos áldozata is volt az incidensnek. A szóvivő hangsúlyozta, hogy a lakosság nincs veszélyben.

A tűzoltók még dolgoznak a ház oltásán. A helyszíni fotókon kiégett járművek is láthatók. A hatóságok kordonnal zárták le a Lerchenauer Strasse környékét, egy közeli középiskola pedig zárva maradt.

dpatop - 01 October 2025, Bavaria, Munich: A van is burnt out and full of extinguishing foam. A fire in a detached house in Munich has triggered a major police and fire department operation. There were major traffic obstructions as a result, but there was no danger to the public, a police spokesperson said in the morning Photo: Roland Freund/dpa (Photo by Roland Freund / dpa Picture-Alliance via AFP)
Több autó is kiégett a müncheni városrészben
Fotó: ROLAND FREUND / DPA

A müncheni robbantó célpontja az Oktoberfest?

A rendőrség a robbantás kapcsán összefüggést feltételez az Oktoberfesttel. A közleményben az áll: 

Jelenleg minden lehetséges irányban nyomozunk. Esetleges kapcsolot vizsgálunk más müncheni helyszínekkel, köztük a Theresienwiese-vel is.

München városa közölte, hogy az Oktoberfest legalább szerda 17 óráig zárva marad. Azt is hozzátették, hogy létezik egy levél az elkövetőtől, amit komolyan kell venni. A további intézkedésekről délután döntenek.

A Welt információi szerint a rendőrség robbanóanyagokat talált a leégett épületben és a hatóságok szándékos gyújtogatást feltételeznek. A tűzoltás során a rendőrök robbanócsapdákat találtak az égő házban, ezért speciális egységeket hívtak a bombák hatástalanításhoz. 

Dieter Reiter (SPD) főpolgármester hivatalos bombafenyegetésről számolt be az Oktoberfesttel kapcsolatban. 

A polgármester elmondta, hogy a feltételezett elkövető egy levelet is hátrahagyott. 

Egy helyi lakó elmondta: 

Körülbelül öt órakor ébredtem fel, mert többször is durranást hallottam. Felkeltem, megnéztem, és akkor láttam, hogy ég egy ház.

A csendes városrészben gépfegyveres rendőrök járőröznek és a rendőrség 200 méteres evakuálási körzetet rendelt el a lángoló épület körül. Egy középiskola is zárva maradt. A tűzoltók körülbelül 100 fővel voltak a helyszínen egy szóvivő szerint. 

Borítókép: Hatalmas erőkkel vonult ki a rendőrség Münchenben (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPuzsér

Milyen ismerős…

Bayer Zsolt avatarja

Igaz, Puzsér?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu