Robbanás és lövöldözés volt Münchenben + fotók

Október 1-jén, szerdán hajnalban a BILD információi szerint Münchenben több robbanás történt és lövések is hallatszottak. A tűzoltókat hajnali 4:40-kor riasztották egy lakóháztűz miatt és nem sokkal később hangos durranásokról érkeztek bejelentések. Az eset a München északi részén fekvő Lerchenau kerületben történt.

Nagy erőkkel vonult ki a müncheni hatóságok október 1-jén a Lerchenau kerületbe

Fotó: ROLAND FREUND / DPA

Egy férfi holttestét lőtt sebekkel a Lerchenauer-tó közelében találták meg.

A rendőrség szerint az áldozat robbanthatta fel a lakóházat, ami a tótól mindössze 5 percre található és az áldozat szüleié. A férfi a jelek szerint öngyilkosságot követhetett el. A holttestnél egy hátizsákot találtak és a rendőrség attól tart, hogy abban további robbanószer lehet. A rendőrök egy másik személyt eltűntként keresnek.

A rendőrségi szóvivő nem erősítette meg a helyi média, köztük a Bild című napilap értesüléseit, miszerint robbanás történt, lövések dördültek, és halálos áldozata is volt az incidensnek. A szóvivő hangsúlyozta, hogy a lakosság nincs veszélyben.

A tűzoltók még dolgoznak a ház oltásán. A helyszíni fotókon kiégett járművek is láthatók. A hatóságok kordonnal zárták le a Lerchenauer Strasse környékét, egy közeli középiskola pedig zárva maradt.

Több autó is kiégett a müncheni városrészben

Fotó: ROLAND FREUND / DPA

A müncheni robbantó célpontja az Oktoberfest?

A rendőrség a robbantás kapcsán összefüggést feltételez az Oktoberfesttel. A közleményben az áll:

Jelenleg minden lehetséges irányban nyomozunk. Esetleges kapcsolot vizsgálunk más müncheni helyszínekkel, köztük a Theresienwiese-vel is.

München városa közölte, hogy az Oktoberfest legalább szerda 17 óráig zárva marad. Azt is hozzátették, hogy létezik egy levél az elkövetőtől, amit komolyan kell venni. A további intézkedésekről délután döntenek.

A Welt információi szerint a rendőrség robbanóanyagokat talált a leégett épületben és a hatóságok szándékos gyújtogatást feltételeznek. A tűzoltás során a rendőrök robbanócsapdákat találtak az égő házban, ezért speciális egységeket hívtak a bombák hatástalanításhoz.

Dieter Reiter (SPD) főpolgármester hivatalos bombafenyegetésről számolt be az Oktoberfesttel kapcsolatban.

A polgármester elmondta, hogy a feltételezett elkövető egy levelet is hátrahagyott.