Orbán Viktor: Mi magyarok nagyra becsüljük a türk világ békepárti elkötelezettségét

A Türk Államok Szervezete 12. csúcstalálkozóján vesz részt Orbán Viktor magyar miniszterelnök.

Orbán Viktor Azerbajdzsánban a Türk Államok Szervezete 12. csúcstalálkozóján (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Az Azerbajdzsánban, Gebelében zajló találkozón „Magyarország és a türk államok megerősítették elkötelezettségüket a béke mellett. Míg az EU háborút folytat az ukrán fronton, mi együtt állunk a párbeszéd és a tartós béke mellett” – írta közösségi oldalán a kormányfő.

At the 12th Summit of the Organization of Turkic States, Hungary and the Turkic States reaffirmed their commitment to peace. While the EU pursues war on the Ukrainian front, we stand together for dialogue and lasting peace. 🕊️ pic.twitter.com/vtP5JLV4OT — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 7, 2025

Az Európai Unió ma háborús üzemmódban működik. Az Európai Unió ma egy háborús stratégiát követ, amelynek az a célja, hogy katonai eszközökkel az ukrán frontfonalon megnyerje a háborút Oroszország ellen. Az orosz–ukrán háborút az Európai Unió saját háborújává nyilvánította

– hívta fel a figyelmet beszédében a miniszterelnök.

Ilyen körülmények között még várni kell, hogy az Európai Unió felismerje Közép-Ázsia stratégiai jelentőségét

– tette hozzá.

Mi magyarok nagyra becsüljük a türk világ békepárti elkötelezettségét. Mint tudják, Magyarország ellenzi a háborút. Tárgyalásokat, tűzszünetet és békét akarunk

– szögezte le Orbán Viktor.

Büszkék vagyunk arra, hogy önökkel együtt tartozunk a béketáborba, a globális békepárti többséghez. És Magyarország részéről köszönjük önöknek a béke érdekében tett lépéseiket

– zárta beszédét a magyar miniszterelnök.

Borítókép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Türk Államok Szervezete 12. csúcstalálkozóján (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)