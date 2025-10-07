Orbán Viktor: Mi magyarok nagyra becsüljük a türk világ békepárti elkötelezettségét

A Türk Államok Szervezete 12. csúcstalálkozóján vesz részt Orbán Viktor magyar miniszterelnök.
Az Azerbajdzsánban, Gebelében zajló találkozón „Magyarország és a türk államok megerősítették elkötelezettségüket a béke mellett. Míg az EU háborút folytat az ukrán fronton, mi együtt állunk a párbeszéd és a tartós béke mellett” – írta közösségi oldalán a kormányfő.
Az Európai Unió ma háborús üzemmódban működik. Az Európai Unió ma egy háborús stratégiát követ, amelynek az a célja, hogy katonai eszközökkel az ukrán frontfonalon megnyerje a háborút Oroszország ellen. Az orosz–ukrán háborút az Európai Unió saját háborújává nyilvánította
– hívta fel a figyelmet beszédében a miniszterelnök.
Ilyen körülmények között még várni kell, hogy az Európai Unió felismerje Közép-Ázsia stratégiai jelentőségét
– tette hozzá.
Mi magyarok nagyra becsüljük a türk világ békepárti elkötelezettségét. Mint tudják, Magyarország ellenzi a háborút. Tárgyalásokat, tűzszünetet és békét akarunk
– szögezte le Orbán Viktor.
Büszkék vagyunk arra, hogy önökkel együtt tartozunk a béketáborba, a globális békepárti többséghez. És Magyarország részéről köszönjük önöknek a béke érdekében tett lépéseiket
– zárta beszédét a magyar miniszterelnök.
Borítókép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Türk Államok Szervezete 12. csúcstalálkozóján (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)