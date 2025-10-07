  • Magyar Nemzet
  Orbán Viktor: Mi magyarok nagyra becsüljük a türk világ békepárti elkötelezettségét
Orbán Viktor

Orbán Viktor: Mi magyarok nagyra becsüljük a türk világ békepárti elkötelezettségét

A türk államok békepárti elkötelezettségét hangsúlyozta a magyar miniszterelnök Azerbajdzsánban, a Türk Államok Szervezete 12. csúcstalálkozóján. Orbán Viktor szerint míg az Európai Unió az orosz–ukrán háborúra koncentrál, még várni kell, hogy az Európai Unió felismerje Közép-Ázsia stratégiai jelentőségét.

Munkatársunktól
2025. 10. 07. 17:47
Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Türk Államok Szervezete 12. csúcstalálkozóján Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
A Türk Államok Szervezete 12. csúcstalálkozóján vesz részt Orbán Viktor magyar miniszterelnök.

Orbán Viktor Azerbajdzsánban a Türk Államok Szervezete 12. csúcstalálkozóján
Orbán Viktor Azerbajdzsánban a Türk Államok Szervezete 12. csúcstalálkozóján (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Az Azerbajdzsánban, Gebelében zajló találkozón „Magyarország és a türk államok megerősítették elkötelezettségüket a béke mellett. Míg az EU háborút folytat az ukrán fronton, mi együtt állunk a párbeszéd és a tartós béke mellett” – írta közösségi oldalán a kormányfő.

Az Európai Unió ma háborús üzemmódban működik. Az Európai Unió ma egy háborús stratégiát követ, amelynek az a célja, hogy katonai eszközökkel az ukrán frontfonalon megnyerje a háborút Oroszország ellen. Az orosz–ukrán háborút az Európai Unió saját háborújává nyilvánította

– hívta fel a figyelmet beszédében a miniszterelnök.

Ilyen körülmények között még várni kell, hogy az Európai Unió felismerje Közép-Ázsia stratégiai jelentőségét

– tette hozzá.

Mi magyarok nagyra becsüljük a türk világ békepárti elkötelezettségét. Mint tudják, Magyarország ellenzi a háborút. Tárgyalásokat, tűzszünetet és békét akarunk

– szögezte le Orbán Viktor.

Büszkék vagyunk arra, hogy önökkel együtt tartozunk a béketáborba, a globális békepárti többséghez. És Magyarország részéről köszönjük önöknek a béke érdekében tett lépéseiket

– zárta beszédét a magyar miniszterelnök.

Borítókép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Türk Államok Szervezete 12. csúcstalálkozóján (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

