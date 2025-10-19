OroszországUkrajnaOrbán Viktor

A nyugati sajtó tehetetlenségében Magyarországot támadja

A The Guardian brit napilap élesen bírálta Magyarországot, amiért Orbán Viktor miniszterelnök akadályozza Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásait. A lap véleménycikke szerint Európa a második világháború óta legveszélyesebb helyzetével néz szembe, és Brüsszel most azon dolgozik, hogy megkerülje Orbán Viktor vétóját, ezzel előmozdítva Ukrajna uniós integrációját. A brit lap is beállt a kispadoztatott háborúpárti brüsszeliek mellé.

Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Mette Frederiksen dán miniszterelnök az Európai Unió koppenhágai csúcstalálkozóján úgy fogalmazott: „Európa a második világháború óta a legnehezebb és legveszélyesebb helyzetben van.” A The Guardian véleménycikke szerint az ukrajnai háború új, fenyegető szakaszba lépett, amit az orosz légtérsértések is jeleznek. A lap kiemeli, hogy az Egyesült Államok megbízhatatlan szövetségesként való megítélése miatt az európai egység és szolidaritás kulcsfontosságú. A koppenhágai tárgyalások azonban nem hoztak érdemi eredményt. A Nyugat tehetetlen, és Brüsszelt „kispadoztatják” a béketárgyalásokban, ezért a lap a már ismert forgatókönyv szerint Orbán Viktort támadja, írja az Origo.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Orbán Viktor ellen indult támadás

A The Guardian szerint Ukrajna és Moldova 2022-ben, Oroszország illegális inváziója után kapott EU-tagjelölti státuszt, ám Orbán Viktor továbbra is akadályozza a csatlakozási tárgyalások előrehaladását. A lap úgy fogalmaz: „Orbán Viktor a liberális értékek elleni fellépést büszkén viseli”, és Magyarország nemcsak az EU Oroszországgal szembeni szankcióit késlelteti, hanem továbbra is fenntartja függőségét az orosz olajtól és gáztól. 

Brüsszel megkerülné a magyar vétót

Az EU-csatlakozási folyamat egyhangú jóváhagyást igényel, így a The Guardian szerint a kérdés az, hogyan lehet megkerülni Orbán Viktor ellenállását. 

António Costa, az Európai Tanács elnöke a szavazási szabályok módosítását javasolta, amely lehetővé tenné, hogy a tagállamok minősített többséggel döntsenek. Ehhez azonban szintén Orbán Viktor beleegyezése szükséges.

 A lap szerint Brüsszel ezért most olyan megoldáson dolgozik, amely megkerüli a nemzeti fővárosok hivatalos jóváhagyását, hogy Ukrajna és Moldova előmozdíthassa a szükséges reformokat.

Fontos híreink

