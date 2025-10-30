Emir KusturicaVlagyimir PutyinOroszországKreml (Moszkva)Krisztus népe – a mi korunkdokumentumfilmállampolgárság

Orosz állampolgárságot kért a híres filmrendező

A szerb filmrendező, Emir Kusturica bejelentette, hogy orosz állampolgárságot kíván szerezni. A művész régóta szoros kapcsolatot ápol a Kremlhez közel álló kulturális intézményekkel.

Sebők Barbara
2025. 10. 30. 0:59
Emir Kusturica 2024 áprilisában találkozott Vlagyimir Putyinnal Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A világhírű szerb rendező, Emir Kusturica úgy döntött, hogy orosz állampolgárságot szerez – adta hírül a ZN.

A világhírű szerb rendező, Emir Kusturica úgy döntött, hogy orosz állampolgárságot szerez
A világhírű szerb rendező, Emir Kusturica úgy döntött, hogy orosz állampolgárságot szerez. Fotó: AFP

Orosz állampolgárságot kért a híres filmrendező

Kusturica elmondta, hogy a kérelmet elsőként azután nyújtja be, hogy befejezte legújabb filmjét, amely az orosz író, Valentyin Grigorjevics Raszputyin Az utolsó határidő című regényén alapul. 

Be kell fejeznem a filmet. Ez az első filmem, amely egy orosz regényen alapul. Aztán, amikor a következő forgatáson dolgozom, megszerzem az orosz útlevelet

– nyilatkozta a rendező.

A következő projektje Jevgenyij Germanovics Vodolazkin Lavr című regényének filmes adaptálása lesz.

Kusturica már régóta együttműködik Oroszországgal. 2017 júliusában ellátogatott az ideiglenesen megszállt Krímbe, és kijelentette, hogy a félszigetet Oroszország területének tekinti. 

2022 februárjában elfogadta Szergej Sojgu, az orosz Biztonsági Tanács titkára, (aki 2012 és 2024 között volt Oroszország védelmi minisztere) felkérését, hogy legyen a Orosz Hadsereg Központi Akadémiai Színházának főrendezője. 2024 áprilisában pedig találkozott Vlagyimir Putyinnal.

Az orosz–ukrán háborút kitörését követően Kusturica egy dokumentumfilmet is készített Krisztus népe – a mi korunk címmel, amelyben az ukrán hatóságok erőszakos cselekedeteit mutatta be.

Borítókép: Emir Kusturica rendező és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekKarácsony Gergely

Göncz Árpádtól Zaluzsnij pajzsáig

Kárpáti András avatarja

Karácsony Gergely és baráti köre különböző átnevezésekkel próbálja a saját arcképére formálni a főváros jeles pontjait.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu