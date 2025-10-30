Orosz állampolgárságot kért a híres filmrendező

A világhírű szerb rendező, Emir Kusturica úgy döntött, hogy orosz állampolgárságot szerez – adta hírül a ZN.
Kusturica elmondta, hogy a kérelmet elsőként azután nyújtja be, hogy befejezte legújabb filmjét, amely az orosz író, Valentyin Grigorjevics Raszputyin Az utolsó határidő című regényén alapul.
Be kell fejeznem a filmet. Ez az első filmem, amely egy orosz regényen alapul. Aztán, amikor a következő forgatáson dolgozom, megszerzem az orosz útlevelet
– nyilatkozta a rendező.