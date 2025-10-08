Oroszországkatonai együttműködésKuba

Oroszország szorosabbra fűzi a katonai együttműködést Kubával

A megállapodás ratifikálására irányuló lépés „jogi alapot teremt a kétoldalú katonai együttműködés céljainak, területeinek és formáinak meghatározásához” – áll a TASZSZ orosz állami hírügynökség közleményében.

Munkatársunktól
Forrás: TASZSZ, Youtube2025. 10. 08. 17:51
Vlagyimir Putyin orosz elnök idén májusban fogadta Moszkvában Miguel Díaz-Canel kubai elnököt Fotó: MIKHAIL METZEL Forrás: POOL
Az Oroszországi Föderációs Tanács (a parlament felsőháza) ratifikálta Oroszországnak a Kubával kötött kormányközi katonai együttműködési megállapodását.

Az orosz törvényhozás felsőháza elfogadta az orosz-kubai katonai együttműködésről szóló újabb megállapodást. Illusztráció.
Fotó: NIKITA SHVETSOV / ANADOLU AGENCY

„Az Oroszországi Föderáció kormánya és a Kubai Köztársaság kormánya között 2025. március 13-án Havannában és 2025. március 19-én Moszkvában aláírt katonai együttműködési megállapodást ezennel ratifikáljuk” – áll az orosz felsőház közleményében.

Amint arról lapunkban korábban beszámoltunk, Oroszország és Kuba között 2006 óta van érvényben a haditechnikai együttműködés, amelynek keretében Moszkva már komoly mennyiségű fegyvert nyújtott partnerének, emlékeztetett a Cibercuba kubai hírekkel foglalkozó spanyol oldal. 

Egy orosz tengerészgyalogos sétál a Kubába látogató orosz haditengerészeti különítmény részét képező Kazany orosz atom-tengeralattjáró fedélzetén Havanna kikötőjében 2024. június 14-én. Az orosz flotta megjelenése szokatlan ilyen közel az Egyesült Államokhoz. 
Fotó: YAMIL LAGE / AFP

Tavaly nyáron komoly feszültséget okozott az amerikai–orosz kapcsolatokban az a váratlan esemény, amikor egy orosz atomtengeralattjáró flottilla érkezését köszöntötték ünnepélyesen a havannai kikötőben.

A most megkötött új egyezmény ratifikálására irányuló lépés „jogi alapot teremt a kétoldalú katonai együttműködés céljainak, területeinek és formáinak meghatározásához”, és hozzájárul Oroszország és Kuba közötti kapcsolatok megerősítéséhez és fejlesztéséhez ezen a területen.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök idén májusban fogadta Moszkvában Miguel Díaz-Canel kubai elnököt (Fotó: AFP)

