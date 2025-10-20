Összeomlott az internet, oldalak és appok tömege halt le egyszerre

Tömeges szolgáltatáskimaradás bénította meg hétfőn reggel az internet jelentős részét: tucatnyi weboldal, banki rendszer és mobilalkalmazás vált elérhetetlenné világszerte. A jelek szerint a fennakadás az Amazon Web Services (AWS) felhőszolgáltatásához köthető – közölte a BBC.
A Downdetector valós idejű hibamonitoring-oldal adatai alapján helyi idő szerint
délelőtt 9.20-ig több mint kétezer bejelentés érkezett csak az Egyesült Államokból az AWS kieséséről.
A vállalat hivatalos szolgáltatási státuszoldalán azt írta, hogy „megnövekedett hibaarányt” és késéseket tapasztal „több AWS-szolgáltatás esetében”.
A Downdetector szerint az alábbi termékeket érinti a leállás:
- Snapcha
- Epic Games Store
- Amazon Prime Video
- HBO Max
- Roblox
- McDonald’s App
- Playstation Network
- Steam
- Disney+
- IMDb
- Zoom
- Tinder
és a listát még hosszan lehetne folytatni.
A leállás hatására több nagyvállalat, banki alkalmazás és online szolgáltatás működése is akadozik, a felhasználók világszerte panaszkodnak lassulásra és elérhetetlenségre.
Az AWS szakemberei vizsgálják a hiba okát, a cég folyamatosan közli a fejleményeket a hivatalos oldalán.
Borítókép: Leállt a fél internet az Amazon hibája miatt (Fotó: AFP)