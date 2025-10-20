Összeomlott az internet, oldalak és appok tömege halt le egyszerre

Tömeges szolgáltatáskimaradás bénította meg hétfőn reggel az internet jelentős részét: tucatnyi weboldal, banki rendszer és mobilalkalmazás vált elérhetetlenné világszerte. A jelek szerint a fennakadás az Amazon Web Services (AWS) felhőszolgáltatásához köthető – közölte a BBC.

Több oldal és alkalmazás leállt (Fotó: AFP/Kabir Jhangiani)

A Downdetector valós idejű hibamonitoring-oldal adatai alapján helyi idő szerint

délelőtt 9.20-ig több mint kétezer bejelentés érkezett csak az Egyesült Államokból az AWS kieséséről.

A vállalat hivatalos szolgáltatási státuszoldalán azt írta, hogy „megnövekedett hibaarányt” és késéseket tapasztal „több AWS-szolgáltatás esetében”.

A Downdetector szerint az alábbi termékeket érinti a leállás:

Snapcha

Epic Games Store

Amazon Prime Video

HBO Max

Roblox

McDonald’s App

Playstation Network

Steam

Disney+

IMDb

Reddit

Zoom

Tinder

és a listát még hosszan lehetne folytatni.

A leállás hatására több nagyvállalat, banki alkalmazás és online szolgáltatás működése is akadozik, a felhasználók világszerte panaszkodnak lassulásra és elérhetetlenségre.

Az AWS szakemberei vizsgálják a hiba okát, a cég folyamatosan közli a fejleményeket a hivatalos oldalán.

Borítókép: Leállt a fél internet az Amazon hibája miatt (Fotó: AFP)