Összeomlott az internet, oldalak és appok tömege halt le egyszerre

Hétfő reggel világszerte megbénult az internet egy része: weboldalak, banki rendszerek és alkalmazások váltak elérhetetlenné. A tömeges kimaradás az Amazon Web Services (AWS) felhőszolgáltatásához köthető.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 11:29
Tömeges szolgáltatáskimaradás bénította meg hétfőn reggel az internet jelentős részét: tucatnyi weboldal, banki rendszer és mobilalkalmazás vált elérhetetlenné világszerte. A jelek szerint a fennakadás az Amazon Web Services (AWS) felhőszolgáltatásához köthető – közölte a BBC.

People are moving past screens displaying error messages amid a global Microsoft outage at the Indira Gandhi International (IGI) Airport, in New Delhi, India, on July 19, 2024. Airlines, businesses, and various institutions are being affected due to the global Microsoft outage. Various flights around the world are being canceled, and flight operations that rely on Microsoft systems are being affected. (Photo by Kabir Jhangiani/NurPhoto) (Photo by Kabir Jhangiani / NurPhoto via AFP)
Több oldal és alkalmazás leállt (Fotó: AFP/Kabir Jhangiani)

A Downdetector valós idejű hibamonitoring-oldal adatai alapján helyi idő szerint

délelőtt 9.20-ig több mint kétezer bejelentés érkezett csak az Egyesült Államokból az AWS kieséséről.

A vállalat hivatalos szolgáltatási státuszoldalán azt írta, hogy „megnövekedett hibaarányt” és késéseket tapasztal „több AWS-szolgáltatás esetében”.

A Downdetector szerint az alábbi termékeket érinti a leállás:

  • Snapcha
  • Epic Games Store
  • Amazon Prime Video
  • HBO Max
  • Roblox
  • McDonald’s App
  • Playstation Network
  • Steam
  • Disney+
  • IMDb
  • Reddit
  • Zoom
  • Epic Games Store
  • Tinder
    és a listát még hosszan lehetne folytatni.

A leállás hatására több nagyvállalat, banki alkalmazás és online szolgáltatás működése is akadozik, a felhasználók világszerte panaszkodnak lassulásra és elérhetetlenségre.

Az AWS szakemberei vizsgálják a hiba okát, a cég folyamatosan közli a fejleményeket a hivatalos oldalán.

Borítókép:  Leállt a fél internet az Amazon hibája miatt (Fotó: AFP)

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

