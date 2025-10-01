Az Osztrák–Magyar Monarchiában született – meghalt Csehország legidősebb embere

Száznyolc éves korában a dél-csehországi Ceské Budejovicében meghalt a legidősebb cseh állampolgár – jelentette szerdán a CTK hírügynökség. Blazena Strachotovát szeptember 28-án az otthonában, álmában érte a halál – közölte Dagmar Skodová Parmová, Ceské Budejovice polgármestere.

A legidősebb cseh állampolgár

1917. február 9-én a morvaországi Zlín melletti Slavicínben született, amely akkor még hivatalosan az Osztrák–Magyar Monarchiához tartozott,

és csak 1918. október 28-tól lett Csehszlovákia része. Blazena Strachovtová egész életében elárusítóként dolgozott.