Az Osztrák–Magyar Monarchiában született – meghalt Csehország legidősebb embere

Száznyolc éves korában, álmában hunyt el Blazena Strachotová, Csehország legidősebb embere. A morvaországi Slavicínben született 1917-ben, még az Osztrák–Magyar Monarchia idején.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 01. 13:55
Száznyolc éves korában a dél-csehországi Ceské Budejovicében meghalt a legidősebb cseh állampolgár – jelentette szerdán a CTK hírügynökség. Blazena Strachotovát szeptember 28-án az otthonában, álmában érte a halál – közölte Dagmar Skodová Parmová, Ceské Budejovice polgármestere. 

 

A legidősebb cseh állampolgár 

1917. február 9-én a morvaországi Zlín melletti Slavicínben született, amely akkor még hivatalosan az Osztrák–Magyar Monarchiához tartozott,

 és csak 1918. október 28-tól lett Csehszlovákia része. Blazena Strachovtová egész életében elárusítóként dolgozott. 

A Cseh Szociális Biztosító kimutatása szerint

2025 júniusának végén Csehországban 1078 száz évesnél idősebb ember élt. Döntő többségük nő, és a legtöbben a fővárosban, Prágában élnek.

 

Borítókép: Blazena Strachotová Csehország legidősebb embere volt (Forrás: Képernyőfotó)

               
       
       
       

