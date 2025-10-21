Nicolas Sarkozy börtönben

Ezzel Sarkozy az első olyan volt francia államfő az elmúlt évtizedekben, akit ténylegesen börtönbe zártak. A volt elnököt a párizsi La Santé börtönben helyezték el, ahol biztonsági okokból elkülönítve tartják a többi rabtól

– számolt be a France24.

Sarkozy, aki 2007 és 2012 között vezette Franciaországot, szeptemberben kapta meg ítéletét bűnszövetkezeti összeesküvés miatt. A vád szerint a néhai líbiai vezető pénzzel támogatta az elnöki kampányát. Egy párizsi bíró úgy határozott, hogy Sarkozy azonnal kezdje meg büntetését, még a fellebbezés elbírálása előtt, mivel a bűncselekmény „súlyosan megzavarta a közrendet”.