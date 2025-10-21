A volt francia elnök, Nicolas Sarkozy kedden megérkezett a párizsi La Santé börtönbe, hogy megkezdje ötéves börtönbüntetését. Az ítélet szerint Sarkozy összeesküvést szőtt, hogy választási kampányát a líbiai vezető, Moammer Kadhafi pénzelje.
Nicolas Sarkozy börtönben
Nicolas Sarkozy volt francia elnök kedden megkezdte öt évre szóló börtönbüntetését a párizsi La Santé börtönben.
Ezzel Sarkozy az első olyan volt francia államfő az elmúlt évtizedekben, akit ténylegesen börtönbe zártak. A volt elnököt a párizsi La Santé börtönben helyezték el, ahol biztonsági okokból elkülönítve tartják a többi rabtól
– számolt be a France24.
Sarkozy, aki 2007 és 2012 között vezette Franciaországot, szeptemberben kapta meg ítéletét bűnszövetkezeti összeesküvés miatt. A vád szerint a néhai líbiai vezető pénzzel támogatta az elnöki kampányát. Egy párizsi bíró úgy határozott, hogy Sarkozy azonnal kezdje meg büntetését, még a fellebbezés elbírálása előtt, mivel a bűncselekmény „súlyosan megzavarta a közrendet”.
További Külföld híreink
A volt elnök továbbra is ártatlannak vallja magát.
Amikor Sarkozy elhagyta otthonát, támogatói az utcán „Nicolas, Nicolas!” kiáltásokkal éltették. A politikus felesége, Carla Bruni kezét fogva sétált ki a házból, majd rendőrmotoros kísérettel indult el a börtön felé.
További Külföld híreink
„Szabadítsátok ki Nicolast!” – kiabálta a ház előtt összegyűlt tömeg, amely így fejezte ki támogatását.
Borítókép: Franciaország volt elnöke, Nicolas Sarkozy (Fotó: AFP)
