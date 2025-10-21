Nicolas Sarkozybörtönbűncselekmény

Nicolas Sarkozy börtönben

Nicolas Sarkozy volt francia elnök kedden megkezdte öt évre szóló börtönbüntetését a párizsi La Santé börtönben.

Magyar Nemzet
2025. 10. 21. 11:02
Franciaország volt elnöke, Nicolas Sarkozy Fotó: JULIEN DE ROSA Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A volt francia elnök, Nicolas Sarkozy kedden megérkezett a párizsi La Santé börtönbe, hogy megkezdje ötéves börtönbüntetését. Az ítélet szerint Sarkozy összeesküvést szőtt, hogy választási kampányát a líbiai vezető, Moammer Kadhafi pénzelje.

Nicolas Sarkozy megkezdi ötéves börtönbüntetését (Fotó: LOUIS DE DUCLA / Hans Lucas)
Nicolas Sarkozy megkezdi ötéves börtönbüntetését (Fotó: Louis De Ducla/Hans Lucas)

Ezzel Sarkozy az első olyan volt francia államfő az elmúlt évtizedekben, akit ténylegesen börtönbe zártak. A volt elnököt a párizsi La Santé börtönben helyezték el, ahol biztonsági okokból elkülönítve tartják a többi rabtól

– számolt be a France24.

Sarkozy, aki 2007 és 2012 között vezette Franciaországot, szeptemberben kapta meg ítéletét bűnszövetkezeti összeesküvés miatt. A vád szerint a néhai líbiai vezető pénzzel támogatta az elnöki kampányát. Egy párizsi bíró úgy határozott, hogy Sarkozy azonnal kezdje meg büntetését, még a fellebbezés elbírálása előtt, mivel a bűncselekmény „súlyosan megzavarta a közrendet”.

A volt elnök továbbra is ártatlannak vallja magát.

Amikor Sarkozy elhagyta otthonát, támogatói az utcán „Nicolas, Nicolas!” kiáltásokkal éltették. A politikus felesége, Carla Bruni kezét fogva sétált ki a házból, majd rendőrmotoros kísérettel indult el a börtön felé.

„Szabadítsátok ki Nicolast!” – kiabálta a ház előtt összegyűlt tömeg, amely így fejezte ki támogatását.

Borítókép: Franciaország volt elnöke, Nicolas Sarkozy (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekForbes

Mindig így kezdődik

Bayer Zsolt avatarja

Semotiuk elvtárs a Forbesban már az uniós tagságunk elvételével fenyeget.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu