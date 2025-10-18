Sokkoló hír Németországból

A német szövetségi parlament (Bundestag) csütörtökön hagyta jóvá az erre vonatkozó jogszabályt.
A Taser sokkolók fájdalmas izomösszehúzódásokat okoznak, és átmenetelileg mozgásképtelenné teszik a célszemélyt. Ezekkel a sokkolókkal a rendőrök hatékony és arányos választ tudnak adni a veszélyes helyzetekben
– mondta Christoph de Vries belügyi államtitkár.
Alexander Dobrindt belügyminiszter bejelentette, hogy a következő években 10 ezer sokkolót szereznek be.
Németországban az utóbbi időben több késeléses támadás is történt, és a miniszter még júniusban úgy nyilatkozott, hogy az elektromos sokkoló pisztoly a „megfelelő eszköz” az ilyen helyzetekben,
a rendőrök „hatékonyabban ártalmatlaníthatják” a támadókat, és „magukat is jobban megvédhetik”.
Az eszköz alkalmazása ugyanakkor egészségügyi kockázatokat is rejt, különösen abban az esetben, ha a célszemélynek valamilyen szív- vagy keringési betegsége van.
Borítókép: Elektromos sokkalókat kapnak a német rendőrök. Illusztráció. (Fotó: AFP)