elektromos sokkolóNémetországrendőr

Sokkoló hír Németországból

Engedélyezik a jövőben a német rendőrségnél a Taser elektromos sokkoló pisztolyok használatát. Csütörtökön hagyta jóvá a Bundestag az erre vonatkozó jogszabályt.

Munkatársunktól
Forrás: MTI, Youtube, Facebook2025. 10. 18. 6:00
Elektromos sokkalókat kapnak a német rendőrök. Illusztráció. Fotó: ARNE DEDERT Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A német szövetségi parlament (Bundestag) csütörtökön hagyta jóvá az erre vonatkozó jogszabályt.

Új kényszerítő eszközt, sokkoló pisztolyt kapnak a német rendőrök – Illusztráció
Új kényszerítő eszközt, sokkoló pisztolyt kapnak a német rendőrök – Illusztráció
Fotó: WOLFGANG KUMM / DPA

A Taser sokkolók fájdalmas izomösszehúzódásokat okoznak, és átmenetelileg mozgásképtelenné teszik a célszemélyt. Ezekkel a sokkolókkal a rendőrök hatékony és arányos választ tudnak adni a veszélyes helyzetekben

 – mondta Christoph de Vries belügyi államtitkár.

Alexander Dobrindt német belügyminiszter
Alexander Dobrindt német belügyminiszter 
Fotó: NIKLAS GRAEBER / DPA

Alexander Dobrindt belügyminiszter bejelentette, hogy a következő években 10 ezer sokkolót szereznek be.

 

Németországban az utóbbi időben több késeléses támadás is történt, és a miniszter még júniusban úgy nyilatkozott, hogy az elektromos sokkoló pisztoly a „megfelelő eszköz” az ilyen helyzetekben, 

a rendőrök „hatékonyabban ártalmatlaníthatják” a támadókat, és „magukat is jobban megvédhetik”.

Az eszköz alkalmazása ugyanakkor egészségügyi kockázatokat is rejt, különösen abban az esetben, ha a célszemélynek valamilyen szív- vagy keringési betegsége van.

Borítókép: Elektromos sokkalókat kapnak a német rendőrök. Illusztráció. (Fotó: AFP)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelektömeg

Majmoké a világ

Pilhál György avatarja

A kísérletek eddig kudarcot vallottak, most új csapat próbálkozik Magyar Péter vezetésével.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.