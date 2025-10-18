Soros György alapítványa finanszírozza a No Kings (Nincsenek királyok) tüntetéseket, amelyeken szombaton Chuck Schumer, a New York-i szenátus demokrata vezetője és több tízezer tüntető vesz részt – írta a Fox News, Ted Cruz szenátor nyilatkozatára hivatkozva.
Itt az újabb bizonyíték: tüntetéseket finanszíroz, szélsőséges csoportokat támogat Soros György
„Soros emberei szervezik és Soros pénzből finanszírozzák” – fogalmazott Ted Cruz, Texas állam republikánus szenátora a No Kings tüntetések kapcsán.
Ted Cruz texasi republikánus szenátor volt az első, aki a Fox News műsorában felhívta a figyelmet Soros és a No Kings tüntetések közötti kapcsolatra.
Komoly bizonyítékok utalnak arra, hogy Soros György és hálózata áll ezeknek a tüntetéseknek a finanszírozása mögött, amelyek könnyen országos zavargásokká fajulhatnak
– fogalmazott a szenátor.
Ezt a politikai tüntetést Soros emberei szervezik és Soros pénzéből finanszírozzák. Senki sem tagadja ezeket az alapvető tényeket
– mondta Cruz a Fox News Digitalnak.
A Trump-kormány és a republikánus kongresszus elkötelezett amellett, hogy szembeszálljon ezzel a baloldali erőszakhálózattal.
Cruz júliusban terjesztette be a tüntetések és szélsőséges zavargások pénzügyi támogatásáról szóló törvényt (Stop Funders), amely lehetővé tenné a igazságügyi minisztérium számára, hogy a „erőszakos” és „szélsőséges” tüntetések finanszírozásában részt vevő személyek ellen a zsarolás és korrupció ellenes törvény (RICO) alapján vádat emeljenek.
Trump vizsgálatot indít a Soros klán ellen
Az Egyesült Államok elnöke szeptemberben kijelentette: úgy véli, Soros finanszírozza Amerika-szerte kitört baloldali tüntetések nagy részét, és ezt ki fogják vizsgálni. Trump elnök azt javasolta, hogy kormánya indítson nyomozást Soros György és családja ellen, azzal vádolva a demokraták nagy adományozóját, hogy ő finanszírozza a tüntetéseket. Trump a baloldal és a Soros klán által szervezett tüntetések kapcsán úgy fogalmazott:
Ez felforgatás.
Az amerikai elnök a Fox News műsorában kijelentette:
Utánajárunk Sorosnak, mert szerintem ez egy RICO-ügy ellene és mások ellen. Mert ez több mint tüntetés. Ez valódi felforgatás.
A zsarolás és korrupció által befolyásolt szervezetekről szóló törvényt, vagyis a RICO-törvényt általában a szervezett bűnözés üldözésére használják az Egyesült Államokban. Az elnök korábban azt mondta, hogy Soros „és csodálatos radikális baloldali fia” ellen nyomozást kell indítani.
No Kings tüntetések: Soros a főtámogató
Több amerikai államban a republikánus kormányzók készenlétbe helyezték a Nemzeti Gárda csapatait, hogy felkészüljenek a Donald Trump és politikája elleni országos tiltakozásra.
A No Kings tiltakozások szervezői szerint az Egyesült Államok több mint 2500 helyszínén kerül sor tüntetésekre.
A tüntetés egyik szervezője az Indivisible szervezet. Az Indivisible áll kapcsolatban a Washingtonban és szerte Amerikában megrendezésre kerülő No Kings tüntetések résztvevőivel.
2023-ban a Nyílt Társadalom Alapítványok (Open Society Foundations) hárommillió dolláros támogatást nyújtottak az Indivisible szervezetnek. A támogatás célja „a kedvezményezett szociális jóléti tevékenységeinek támogatása” volt – áll Soros alapítványának honlapján.
Az Nyílt Társadalom Alapítványok weboldalán közzétett információkból egyértelműen kiderül, hogy Soros mindemellett több mint 32 milliárd dollárt adományozott személyes vagyonából az alapítványnak.
Az Indivisible szervezet ügyvezető társelnöke Ezra Levin. Levin felesége, Leah Greenberg a másik ügyvezető társelnök. Greenberg korábban Tom Perriello demokrata párti, virginiai kormányzójelölt kampányának politikai igazgatója volt. Perriello 2018 októberétől 2023 júliusáig az Nyílt Társadalom Alapítványok ügyvezető igazgatója volt, elősegítve a kapcsolatok kiépítését Soros és az Indivisible szervezet között.
2017-ben az Indivisible 350 000 dolláros támogatást kapott a Tides Networkhöz tartozó Tides Advocacy csoporttól is. A Tides Networkhöz tartozó Tides Foundation alapítványt azzal vádolták, hogy finanszírozta az Izrael-ellenes campuszavargásokat.
Soros alapítványa, a szervezet 2017-es megalakulása óta minden évben támogatást nyújtott az Indivisible-nek. Összességében az Nyílt Társadalom Alapítványok 7,61 millió dollár támogatást nyújtott a No Kings tüntetés mögött álló csoportnak.
Borítókép: Soros György (Fotó: AFP)
