Szijjártó Péter: Ezek mi vagyunk + videó

Október 23-án minden korábbinál nagyobb Békemenetet tartottak Budapesten. Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban beszélt a megemlékezésről. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is megosztott egy videót a tömegről, amelyhez csak annyit írt: „Ezek mi vagyunk.”

2025. 10. 24. 14:41
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Kossuth téren október 23-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)
Október 23-án a valaha volt legnagyobb Békemenetet rendezték meg Budapesten. Régóta nem látott ilyen felszabadult, de a szíveket megérintő ünnepséget a miniszterelnök. Orbán Viktor a Kossuth rádió reggeli műsorában idézte fel a Kossuth téri megemlékezést.

Szijjártó Péter a közösségi oldalán osztott meg egy videót az 1956-os forradalom és szabadságharcról megemlékező tömegről.

Ezek mi vagyunk

– írta a külügyminiszter a felvételhez.

