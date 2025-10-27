Szijjártó Péter: Megrendezésre került a valaha volt legnagyobb magyar–izraeli üzleti fórum

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a magyar–izraeli üzleti fórumon elmondott beszédében először is azt hangsúlyozta, hogy ez a valaha volt legnagyobb hasonló rendezvény a két ország között, majd üdvözölte, hogy a kétoldalú együttműködést semmilyen nyitott politikai kérdés nem akadályozza, ezért minden adott a gazdasági kapcsolatok további fejlesztéséhez.

Szijjártó Péter szerint Magyarországon biztonságban van a zsidó közösség (Fotó: AFP)

Az együttműködés a két ország között gazdasági szempontból már nemcsak a régi klasszikus területeken működik jól, hanem kiterjedt a teljesen modern gazdasági területekre is: a kutatás-fejlesztési, technológiai együttműködésre, az űrkutatásra vagy éppen a védelmi iparra

– sorolta.

Illetve említést tett néhány zászlóshajóprojektről is, például hogy a Continest Technologies már a siker reményével tud részt venni az izraeli hadsereg tenderein, a 4iG a védelmi és űriparban épített ki komoly bázisokat, de Izrael víziszárnyas-importjának 97 százalékát is egy magyar cég, a Palmi-Top adja.

Szijjártó Péter emellett arra is kitért, hogy az izraeli beruházók is igen fontos szerepet játszanak hazánk gazdaságában, és a résztvevők figyelmébe ajánlotta, hogy Magyarország mellett szól a biztonság is.

Mi Magyarországon büszkék vagyunk arra, hogy az itt élő zsidó közösség számára a legbiztonságosabb otthont garantáljuk egész Európában

– jelentette ki.

Ennek alátámasztására pedig emlékeztetett arra, hogy az izraeli labdarúgó-válogatott az összes hazai mérkőzését Magyarországon játssza, és nem zárt ajtók mögött, rendőrségi gyűrűvel a stadion körül kell ezeket megrendezni, mint Nyugat-Európában.

Nyitott kapukkal, közönség előtt is nyugodtan játszhatnak az izraeli labdarúgók itt, Magyarországon. Miért? Azért, mert Magyarországon a zsidó közösség biztonságban van. Mi itt, Magyarországon az antiszemitizmussal szemben zéró toleranciát alkalmazunk, és amíg nemzeti kormánya lesz Magyarországnak, addig ez így is marad

– szögezte le.

Úgyhogy szeretném az izraeli üzleti közösség tagjait arra biztatni, hogy a mai nap több mint százötven kétoldalú vállalatközi találkozóján keressék meg az együttműködési lehetőségeket, és abban biztosak lehetnek, hogy itt önök mindig biztonságban lesznek, önök személyesen, a vállalkozásaik és az üzleti tevékenységük is

– fűzte hozzá.