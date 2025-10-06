Szijjártó PéterbékejavaslatTrump

Szijjártó Péter: Magyarország támogatja Trump tervét

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint Magyarország továbbra is elkötelezett a Közel-Kelet békéje mellett, és támogatja Donald Trump béketörekvéseit.

Magyar Nemzet
2025. 10. 06. 12:45
Szijjártó Péter Forrás: Facebook
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán felidézte, hogy 2020-ban ő volt az egyetlen európai külügyminiszter, aki jelen volt az Ábrahám-megállapodások aláírásán a Fehér Ház kertjében.

Szijjártó Péter: Magyarország támogatja Trump tervét(Fotó: Soós Lajos / MTI Fotószerkesztőség)
Ez a megállapodás jelentette a legnagyobb reményt a békére évszázados távlatokban a Közel-Keleten

– írta Szijjártó Péter.

A tárcavezető hozzátette: „Abdullatif bin Rashid Al Zayani bahreini kollégám, aki akkor az egyik aláíró volt, arról biztosított ma, hogy Bahrein továbbra is kitart a béke reménye mellett a Közel-Keleten.”

Hangsúlyozta:

Mi, magyarok is teljes szívvel támogatjuk Donald Trump béke-erőfeszítéseit a Közel-Keleten is és reméljük, hogy a válság összes szereplője elfogadja a békejavaslatokat, és így végre, majd két év után kiszabadulhat a magyar túsz is a Hamász fogságából.

 

Borítókép: Szijjártó Péter (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap

A Magyar Nemzet közéleti napilap

