Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán felidézte, hogy 2020-ban ő volt az egyetlen európai külügyminiszter, aki jelen volt az Ábrahám-megállapodások aláírásán a Fehér Ház kertjében.
Szijjártó Péter: Magyarország támogatja Trump tervét
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint Magyarország továbbra is elkötelezett a Közel-Kelet békéje mellett, és támogatja Donald Trump béketörekvéseit.
Ez a megállapodás jelentette a legnagyobb reményt a békére évszázados távlatokban a Közel-Keleten
– írta Szijjártó Péter.
A tárcavezető hozzátette: „Abdullatif bin Rashid Al Zayani bahreini kollégám, aki akkor az egyik aláíró volt, arról biztosított ma, hogy Bahrein továbbra is kitart a béke reménye mellett a Közel-Keleten.”
Hangsúlyozta:
Mi, magyarok is teljes szívvel támogatjuk Donald Trump béke-erőfeszítéseit a Közel-Keleten is és reméljük, hogy a válság összes szereplője elfogadja a békejavaslatokat, és így végre, majd két év után kiszabadulhat a magyar túsz is a Hamász fogságából.
További Külföld híreink
Borítókép: Szijjártó Péter (Forrás: Facebook)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Merkel megdöbbentő kijelentést tett az orosz–ukrán háború felelőseiről
Itt van Merkel súlyos kijelentése!
Az illegális migránsok tömeges kiutasítására készülnek a brit konzervatívok
Az USA mintájára hoznák létre a brit deportáló hatóságot.
„Kiürítik a szociális rendszert” – kemény kritikát kapott Németország integrációs politikája
Egyre több migráns él vissza a jóléti állam adta lehetőségekkel.
Trump ismét táncolt, tombolt a tömeg a haditengerészet évfordulóján + videó
Az amerikai elnök a haditengerészet 250. évfordulóján vett részt.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Merkel megdöbbentő kijelentést tett az orosz–ukrán háború felelőseiről
Itt van Merkel súlyos kijelentése!
Az illegális migránsok tömeges kiutasítására készülnek a brit konzervatívok
Az USA mintájára hoznák létre a brit deportáló hatóságot.
„Kiürítik a szociális rendszert” – kemény kritikát kapott Németország integrációs politikája
Egyre több migráns él vissza a jóléti állam adta lehetőségekkel.
Trump ismét táncolt, tombolt a tömeg a haditengerészet évfordulóján + videó
Az amerikai elnök a haditengerészet 250. évfordulóján vett részt.