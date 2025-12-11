KijevOroszországUkrajnaidőhúzásbéketárgyalás

Kijev így akarja kisiklatni a béketárgyalásokat

Kijev szándékosan olyan feltételeket támaszt, amelyek Oroszország számára elfogadhatatlanok, hogy ezzel ellehetetlenítse a béketárgyalások folytatását – erről beszélt az orosz külügyminisztérium különmegbízottja, Rogyion Mirosnyik az Izvesztyijának adott interjújában.

Szabó István
Forrás: TASZSZ2025. 12. 11. 9:52
Moszkva szerint Ukrajna csak az időt húzza, nem szeretne megállapodni Fotó: Chris J. Ratcliffe Forrás: AFP
Kijev célja a diplomata szerint nem a tárgyalások előrehaladása, hanem az, hogy az egész folyamat megtorpanásáért Moszkvát tegye felelőssé, írja a TASZSZ.

Kijev
Rogyion Mirosnyik (Fotó: Izvesztyija)

Mirosnyik úgy fogalmazott: az ukrán vezetés nem valódi megállapodást keres, hanem időt akar nyerni.

Úgy gondolom, hogy ez inkább időhúzás, afféle blöff

– mondta, hozzátéve, hogy Kijev igyekszik a lehető legnagyobb mértékben átírni Donald Trump amerikai elnök békejavaslatait.

A diplomata szerint az ukrán fél fő törekvése, hogy olyan feltételeket erőltessen napirendre, amelyek Oroszország számára eleve vállalhatatlanok.

Kijev célja a felelősség áthárítása

Mirosnyik hangsúlyozta: a békefolyamat kisiklatása mögött egyértelmű politikai számítás áll.

Valójában az a céljuk, hogy elfogadhatatlan feltételeket szabjanak Oroszországnak, majd egyszerűen azzal vádolják meg, hogy ő tette tönkre a tárgyalásokat. Ez Kijev kulcsfeladata

– fogalmazott.

(L-R) Ukraine's President Volodymyr Zelensky, Britain's Prime Minister Keir Starmer, France's President Emmanuel Macron and Germany's Chancellor Friedrich Merz chat on the 10 Downing Street doorstep after a meeting in central London on December 8, 2025. (Photo by Adrian DENNIS / POOL / AFP)
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár Londonban (Fotó: AFP/Adrian Dennis)

A konfliktus diplomáciai rendezése továbbra is rendkívül bizonytalan, és a felek kölcsönös bizalmatlansága változatlanul akadályozza az érdemi előrelépést. Kijev és nyugati támogatói továbbra is igyekeznek saját pozícióikat erősíteni, miközben Moszkva szerint Ukrajna nem mutat valódi szándékot a megegyezésre.

Borítókép: Moszkva szerint Ukrajna csak az időt húzza, nem szeretne megállapodni (Fotó: AFP/Chris J. Ratcliffe) 

