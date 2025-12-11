Kijev célja a diplomata szerint nem a tárgyalások előrehaladása, hanem az, hogy az egész folyamat megtorpanásáért Moszkvát tegye felelőssé, írja a TASZSZ.
Kijev így akarja kisiklatni a béketárgyalásokat
Kijev szándékosan olyan feltételeket támaszt, amelyek Oroszország számára elfogadhatatlanok, hogy ezzel ellehetetlenítse a béketárgyalások folytatását – erről beszélt az orosz külügyminisztérium különmegbízottja, Rogyion Mirosnyik az Izvesztyijának adott interjújában.
Mirosnyik úgy fogalmazott: az ukrán vezetés nem valódi megállapodást keres, hanem időt akar nyerni.
Úgy gondolom, hogy ez inkább időhúzás, afféle blöff
– mondta, hozzátéve, hogy Kijev igyekszik a lehető legnagyobb mértékben átírni Donald Trump amerikai elnök békejavaslatait.
A diplomata szerint az ukrán fél fő törekvése, hogy olyan feltételeket erőltessen napirendre, amelyek Oroszország számára eleve vállalhatatlanok.
Kijev célja a felelősség áthárítása
Mirosnyik hangsúlyozta: a békefolyamat kisiklatása mögött egyértelmű politikai számítás áll.
Valójában az a céljuk, hogy elfogadhatatlan feltételeket szabjanak Oroszországnak, majd egyszerűen azzal vádolják meg, hogy ő tette tönkre a tárgyalásokat. Ez Kijev kulcsfeladata
– fogalmazott.
A konfliktus diplomáciai rendezése továbbra is rendkívül bizonytalan, és a felek kölcsönös bizalmatlansága változatlanul akadályozza az érdemi előrelépést. Kijev és nyugati támogatói továbbra is igyekeznek saját pozícióikat erősíteni, miközben Moszkva szerint Ukrajna nem mutat valódi szándékot a megegyezésre.
További Külföld híreink
Borítókép: Moszkva szerint Ukrajna csak az időt húzza, nem szeretne megállapodni (Fotó: AFP/Chris J. Ratcliffe)
A pápa Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapátot fogadta a Vatikánban
A pannonhalmi apátság a jubileumi szentév tiszteletére ünnepi koncertet adott a Szent Anzelm római bencés bazilikában.
Trumpnak elege lett, katonai övezetet hoznak létre
Az intézkedés a határbiztonsági műveletek miatt vált szükségessé.
Migránsokkal teli csónak borult fel, egy ember meghalt
Nyugat-Európa felé tartottak.
Újabb ukrán provokáció Moszkva ellen
Tömeges dróntámadás bénította a légiközlekedést.
Címoldalról ajánljuk
