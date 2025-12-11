Mirosnyik úgy fogalmazott: az ukrán vezetés nem valódi megállapodást keres, hanem időt akar nyerni.

Úgy gondolom, hogy ez inkább időhúzás, afféle blöff

– mondta, hozzátéve, hogy Kijev igyekszik a lehető legnagyobb mértékben átírni Donald Trump amerikai elnök békejavaslatait.

A diplomata szerint az ukrán fél fő törekvése, hogy olyan feltételeket erőltessen napirendre, amelyek Oroszország számára eleve vállalhatatlanok.

Kijev célja a felelősség áthárítása

Mirosnyik hangsúlyozta: a békefolyamat kisiklatása mögött egyértelmű politikai számítás áll.

Valójában az a céljuk, hogy elfogadhatatlan feltételeket szabjanak Oroszországnak, majd egyszerűen azzal vádolják meg, hogy ő tette tönkre a tárgyalásokat. Ez Kijev kulcsfeladata

– fogalmazott.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár Londonban (Fotó: AFP/Adrian Dennis)

A konfliktus diplomáciai rendezése továbbra is rendkívül bizonytalan, és a felek kölcsönös bizalmatlansága változatlanul akadályozza az érdemi előrelépést. Kijev és nyugati támogatói továbbra is igyekeznek saját pozícióikat erősíteni, miközben Moszkva szerint Ukrajna nem mutat valódi szándékot a megegyezésre.