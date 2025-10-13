A szlovák hatóságok közlése szerint a jelenlegi információk alapján nincs magyar érintettje a vonatbalesetnek, és a konzuli szolgálathoz sem érkezett segítségkérés az ügyben. A baleset helyszínén tartózkodik az ügyben eljáró magyar konzul, aki folyamatosan nyomon követi az eseményeket, kapcsolatban van az illetékes szlovák hatóságokkal, és szükség esetén kész minden segítséget megadni a magyar állampolgárok részére – közölte az MTI.
Telefonon egyeztetett Szijjártó Péter a rozsnyói vonatbaleset kapcsán
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter telefonon egyeztetett a szlovák kollégájával, Juraj Blanárral, amelynek során kifejezte Magyarország együttérzését a rozsnyói vonatbaleset kapcsán, és felajánlotta a Magyar Országos Mentőszolgálat segítségét.
Összeütközött két személyszállító gyorsvonat hétfőn Szlovákiában, a Rozsnyóhoz közeli Szádalmás (Jablonov nad Turnou) közelében, néhány kilométerre a magyar határtól. A szerencsétlenségnek mintegy nyolcvan sérültje van, kettőnek az állapota válságos – jelentette a TASR hírügynökség a tűzoltókra és a mentőkre hivatkozva.
A szerelvények nem sokkal délelőtt tíz óra után ütköztek össze egy alagút előtt, egy olyan pályaszakaszon, amely kétvágányúból egyvágányúvá szűkül – közölte a szlovák vasúti társaság (ZSSK), hozzátéve: a szerencsétlenség oka bizonytalan. Az összeütközés után az egyik szerelvény a vágányokon maradt, a másik kisiklott. A mentőszolgálat diszpécserközpontjának közlése szerint a helyszínre a központi mentőszolgálat hat egysége, valamint három mentőhelikopter is kiszállt. Matús Sutaj Estok belügyminiszter sajtótájékoztatót tartott az ügyben, és elmondta, hogy a sérülések túlnyomó többsége könnyebb, ketten válságos állapotban vannak, és három ember állapota egyelőre nem ismert pontosan, mert az ütközés következtében beszorultak egy kocsirészbe. A belügyminiszter szerint – bár ez egyelőre nem biztos – a baleset nem rendszerhiba következménye, hanem azt valószínűleg emberi gondatlanság okozta. „Az egyik mozdonyvezető valószínűleg nem vette figyelembe a jelzéseket” – mondta Estok a TASR szerint.
Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI)
A téma legfrissebb hírei
Címoldalról ajánljuk
