Telefonon egyeztetett Szijjártó Péter a rozsnyói vonatbaleset kapcsán

Összeütközött két személyszállító gyorsvonat hétfőn Szlovákiában, a Rozsnyóhoz közeli Szádalmás (Jablonov nad Turnou) közelében, néhány kilométerre a magyar határtól. A szerencsétlenségnek mintegy nyolcvan sérültje van, kettőnek az állapota válságos – jelentette a TASR hírügynökség a tűzoltókra és a mentőkre hivatkozva.

A szerelvények nem sokkal délelőtt tíz óra után ütköztek össze egy alagút előtt, egy olyan pályaszakaszon, amely kétvágányúból egyvágányúvá szűkül – közölte a szlovák vasúti társaság (ZSSK), hozzátéve: a szerencsétlenség oka bizonytalan. Az összeütközés után az egyik szerelvény a vágányokon maradt, a másik kisiklott. A mentőszolgálat diszpécserközpontjának közlése szerint a helyszínre a központi mentőszolgálat hat egysége, valamint három mentőhelikopter is kiszállt. Matús Sutaj Estok belügyminiszter sajtótájékoztatót tartott az ügyben, és elmondta, hogy a sérülések túlnyomó többsége könnyebb, ketten válságos állapotban vannak, és három ember állapota egyelőre nem ismert pontosan, mert az ütközés következtében beszorultak egy kocsirészbe. A belügyminiszter szerint – bár ez egyelőre nem biztos – a baleset nem rendszerhiba következménye, hanem azt valószínűleg emberi gondatlanság okozta. „Az egyik mozdonyvezető valószínűleg nem vette figyelembe a jelzéseket” – mondta Estok a TASR szerint.

