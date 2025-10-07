Szijjártó Péter közösségi oldalán hangsúlyozta: Brüsszel politikai kérdést csinált az energiaellátásból, miközben ideológiai alapon zár el forrásokat és útvonalakat. Magyarország ezzel szemben a biztonságos energiaellátás és a rezsicsökkentés megőrzésén dolgozik.
Szijjártó Péter: A türk államok kulcsszerepet játszanak Magyarország energiabiztonságában
A külgazdasági és külügyminiszter szerint Brüsszel hibás döntései miatt évek óta energiaválságban van Európa, Magyarország azonban a józan ész politikáját követi, és új forrásokat von be az energiaellátásba.
Szijjártó Péter: Az együttműködésben hiszünk
A miniszter kiemelte, hogy hazánk nem lecseréli a jól működő forrásokat, hanem újakat von be. Ebben a stratégiai célkitűzésünkben a türk világ az egyik legfőbb szövetségesünk.
Mi lettünk az első, Törökországgal nem szomszédos ország, ahova a törökök gázt szállítottak, Azerbajdzsán legfontosabb földgáz- és kőolajmezőiben tulajdonrészt vásároltak magyar energiacégek, Kazahsztánból 600 ezer tonna kőolajat importálunk idén, Üzbegisztánban pedig magyar technológiát is használni fognak az atomerőművük építése során.
– tette hozzá.
Dolgozunk tovább, hogy a magyar–türk energetikai együttműködés még sikeresebb legyen
– fogalmazott Szijjártó Péter.
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)
