Szijjártó Péter: A türk államok kulcsszerepet játszanak Magyarország energiabiztonságában

Szijjártó Péter: Az együttműködésben hiszünk

A miniszter kiemelte, hogy hazánk nem lecseréli a jól működő forrásokat, hanem újakat von be. Ebben a stratégiai célkitűzésünkben a türk világ az egyik legfőbb szövetségesünk.

Mi lettünk az első, Törökországgal nem szomszédos ország, ahova a törökök gázt szállítottak, Azerbajdzsán legfontosabb földgáz- és kőolajmezőiben tulajdonrészt vásároltak magyar energiacégek, Kazahsztánból 600 ezer tonna kőolajat importálunk idén, Üzbegisztánban pedig magyar technológiát is használni fognak az atomerőművük építése során.

– tette hozzá.

Dolgozunk tovább, hogy a magyar–türk energetikai együttműködés még sikeresebb legyen

– fogalmazott Szijjártó Péter.