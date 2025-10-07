  • Magyar Nemzet
  Szijjártó Péter: A türk államok kulcsszerepet játszanak Magyarország energiabiztonságában
Szijjártó Péter: A türk államok kulcsszerepet játszanak Magyarország energiabiztonságában

A külgazdasági és külügyminiszter szerint Brüsszel hibás döntései miatt évek óta energiaválságban van Európa, Magyarország azonban a józan ész politikáját követi, és új forrásokat von be az energiaellátásba.

Forrás: Facebook2025. 10. 07. 9:45
Forrás: Facebook/Szijjártó Péter
Szijjártó Péter közösségi oldalán hangsúlyozta: Brüsszel politikai kérdést csinált az energiaellátásból, miközben ideológiai alapon zár el forrásokat és útvonalakat. Magyarország ezzel szemben a biztonságos energiaellátás és a rezsicsökkentés megőrzésén dolgozik.

Szijjártó Péter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

Szijjártó Péter: Az együttműködésben hiszünk

A miniszter kiemelte, hogy hazánk nem lecseréli a jól működő forrásokat, hanem újakat von be. Ebben a stratégiai célkitűzésünkben a türk világ az egyik legfőbb szövetségesünk.

Mi lettünk az első, Törökországgal nem szomszédos ország, ahova a törökök gázt szállítottak, Azerbajdzsán legfontosabb földgáz- és kőolajmezőiben tulajdonrészt vásároltak magyar energiacégek, Kazahsztánból 600 ezer tonna kőolajat importálunk idén, Üzbegisztánban pedig magyar technológiát is használni fognak az atomerőművük építése során.

– tette hozzá.

Dolgozunk tovább, hogy a magyar–türk energetikai együttműködés még sikeresebb legyen

– fogalmazott Szijjártó Péter.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter) 

