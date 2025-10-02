Szijjártó PéterEngieMagyarország

Szijjártó Péter: Négymilliárd köbméternyi földgázt szerzünk be

Ma Magyarország történetének eddigi leghosszabb távú LNG-megállapodását kötötték meg: 2028-tól tíz éven keresztül a francia Engie évente összesen négymilliárd köbméter földgázt biztosít az országnak – közölte közösségi oldalán Szijjártó Péter külügyminiszter, aki szerint a szerződés jelentősen erősíti az energiaellátás sokszínűségét és biztonságát.

Magyar Nemzet
2025. 10. 02. 11:52
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: Facebook
„Ma Magyarország leghosszabb távú LNG-szerződésének aláírására kerül sor, 2028-tól 10 éven keresztül a francia Engie vállalattal összesen 4 milliárd köbméternyi földgázt szerzünk be” – írta közösségi oldalán a külügyminiszter

A mi energiaellátásunk akkor van biztonságban, hogyha minél több útvonalon, minél több forrásból tudunk beszerezni energiahordozókat. Számunkra a diverzifikáció nem azt jelenti, hogy egy meglévő forrást lecserélünk egy másikra, hanem mindig újabb és újabb forrásokból, útvonalokon szerzünk be energiahordozókat a meglévő energiaforrások megtartásával. Ez nagy előrelépés Magyarország energiabiztonságának terén azért, mert a meglévő források mellé most egy újabb forrást teszünk oda

 – tette hozzá.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

