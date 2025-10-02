Szijjártó Péter: Négymilliárd köbméternyi földgázt szerzünk be

A mi energiaellátásunk akkor van biztonságban, hogyha minél több útvonalon, minél több forrásból tudunk beszerezni energiahordozókat. Számunkra a diverzifikáció nem azt jelenti, hogy egy meglévő forrást lecserélünk egy másikra, hanem mindig újabb és újabb forrásokból, útvonalokon szerzünk be energiahordozókat a meglévő energiaforrások megtartásával. Ez nagy előrelépés Magyarország energiabiztonságának terén azért, mert a meglévő források mellé most egy újabb forrást teszünk oda