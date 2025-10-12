Több százezres tömeg éltette Trump embereit Tel-Avivban

A szervezők becslése szerint négyszázezren gyűltek össze Tel-Aviv egyik központi terén, amelyet az utóbbi két évben átneveztek a Túszok terének, mivel a 2023. október 7-én a Gázai övezetbe hurcolt izraeliek hazahozatalát itt követelték a túszok hozzátartozói és támogatóik.

Négyszázezren gyűltek össze Tel-Aviv egyik központi terén Fotó: JACK GUEZ / AFP

Századik hete rendeztek szombat esténként szolidaritási tüntetést a túszokért ezen a helyen és az ország más városaiban, de ezen a szombaton várhatóan utoljára gyűltek össze az izraeli civilek, hogy üdvözöljék a néhány napja megkötött túszalkut. Ennek keretében hamarosan hazatérhet családjához a még élő húsz túsz, és tisztes temetést kaphat hazájában huszonnyolc elrabolt, akik már nem érhették meg szabadulásukat.