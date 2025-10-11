Terrorizmus miatt ítéltek el egy ukrán tisztet

Az orosz katonai bíróság terrorizmus vádja miatt ítélte el az ukrán hadsereg egyik tisztjét. Artem Kovalcsukot 15 év börtönbüntetésre ítélte a bíróság, miután az ukrán katona a vádak szerint megfélemlítette a kurszki lakosságot – írja a lenta.ru.

Az ukrán katonát terrorizmussal vádolták

(Fotó: TATYANA MAKEYEVA / AFP)

A beszámoló szerint Kovalcsuk és egy meg nem nevezett társa még májusban érkezett a kurszki régióba. A férfi a vádak szerint ezután aktívan megfélemlítette a lakosságot, ehhez pedig fegyvert is használt. Társával emellett lépéseket tettek az állami szervek és a helyi önkormányzatok tevékenységének a megzavarására is.

A férfi társának büntetéséről ugyanakkor a bíróság nem adott tájékoztatást.

Egyre több az ukrán támadás a régióban

Habár az ukrán hadsereg már nem tartja ellenőrzése alatt a régiót, a támadások így is gyakoriak. A meghiúsult ukrán ellentámadás óta több alkalommal is civil infrastruktúrát ért találat. A legutóbbi eset a kurszki városi strandon történt, ami során hárman a helyszínen életüket veszítették, többen pedig megsérültek.