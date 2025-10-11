OroszországUkrajnakurszki régió

Terrorizmus miatt ítéltek el egy ukrán tisztet

Elítélt az orosz bíróság egy katonatisztet. A vádak szerint az ukrán katona megfélemlítette a lakosságot a kurszki régióban, ehhez pedig fegyvert is használt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 11. 4:02
Fotó: MAXIM MARMUR Forrás: AFP
Az orosz katonai bíróság terrorizmus vádja miatt ítélte el az ukrán hadsereg egyik tisztjét. Artem Kovalcsukot 15 év börtönbüntetésre ítélte a bíróság, miután az ukrán katona a vádak szerint megfélemlítette a kurszki lakosságot – írja a lenta.ru.

Az ukrán katonát terrorizmussal vádolták
(Fotó: TATYANA MAKEYEVA / AFP)

A beszámoló szerint Kovalcsuk és egy meg nem nevezett társa még májusban érkezett a kurszki régióba. A férfi a vádak szerint ezután aktívan megfélemlítette a lakosságot, ehhez pedig fegyvert is használt. Társával emellett lépéseket tettek az állami szervek és a helyi önkormányzatok tevékenységének a megzavarására is. 

A férfi társának büntetéséről ugyanakkor a bíróság nem adott tájékoztatást. 

Egyre több az ukrán támadás a régióban

Habár az ukrán hadsereg már nem tartja ellenőrzése alatt a régiót, a támadások így is gyakoriak. A meghiúsult ukrán ellentámadás óta több alkalommal is civil infrastruktúrát ért találat. A legutóbbi eset a kurszki városi strandon történt, ami során hárman a helyszínen életüket veszítették, többen pedig megsérültek. 

A támadást a város kormányzója „aljas” tettnek nevezte, miután véleménye szerint az ukrán hadsereg pontosan tisztában volt vele, hogy egy civilek által frekventált helyet támad. 

Borítókép: illusztráció (Fotó: AFP)

 

 

