A most benyújtott jelöléseket a 2026-os évben veszik figyelembe. A 2025-ös évre a Norvég Nobel-bizottság már 338 jelölést elfogadott, ami „jelentős növekedést” jelent a 2024-es ciklushoz képest.

A Nobel-békedíj legutóbbi nyertese a Nihon Hidankyo nevű japán aktivista szervezet volt, amely a hirosimai és nagaszaki atomtámadás túlélőit képviseli.

Az ukrán törvényjavaslat szövege, amely Trump jelölését tartalmazza még nem nyilvános, de a Verhovna Rada napirendjén szerepel egy „határozattervezet, amelyben az ukrán parlament a Nobel-bizottsághoz fordul Trump jelölése ügyében”. A határozatot öt törvényhozó nyújtotta be.

Az ukrán sajtó szerint a kezdeményező képviselők a Jövőért Párt és az Ukrajna Helyreállítása nevű frakció tagjai. A Jövőért Párt kapcsolatban áll Ihor Kolomojszkij oligarchával, aki egykor támogatta Volodimir Zelenszkij felemelkedését a komikusi pályáról az államfői székig. Zelenszkij kormánya azonban 2023-ban korrupciós vádakkal eljárást indított Kolomojszkij ellen.

Az Ukrajna Helyreállítása nevű parlamenti blokk főként az Ellenzéki Platform – Az Életért párt tagjaiból áll, amely szemben áll Zelenszkij pártjával, a Nép Szolgájával. Ugyanakkor a Helyreállítás frakciójában a Nép Szolgája néhány képviselője is jelen van.

Zelenszkij maga is kijelentette, hogy államfői minőségében megfontolná Trump Nobel-békedíjra való személyes jelölését. Az ukrán elnök azonban feltételül szabta, hogy Trump vezető szerepet játsszon Oroszország Ukrajna elleni inváziójának lezárásában.

Ezt a feltételt osztotta Hillary Clinton, Trump 2016-os elnökválasztási ellenfele is, aki augusztusban kijelentette: jelölné Trumpot a díjra, ha sikerülne véget vetnie az orosz inváziónak.