A törvényjavaslat hétfőn került fel az ukrán nemzeti parlament, a Verhovna Rada napirendjére, amely Donald Trump amerikai elnök Nobel-békedíjra való jelölését indítványozza. Ha a javaslat átmegy a törvényhozáson, Ukrajna lenne a nyolcadik ország, amely Trumpot jelöli a Nobel-békedíjra.
Ukrajna Donald Trumpot jelölheti a Nobel-békedíjra
Az ukrán parlament napirendjére került egy indítvány, amely Donald Trump amerikai elnök Nobel-békedíjra való jelölését javasolja.
A most benyújtott jelöléseket a 2026-os évben veszik figyelembe. A 2025-ös évre a Norvég Nobel-bizottság már 338 jelölést elfogadott, ami „jelentős növekedést” jelent a 2024-es ciklushoz képest.
A Nobel-békedíj legutóbbi nyertese a Nihon Hidankyo nevű japán aktivista szervezet volt, amely a hirosimai és nagaszaki atomtámadás túlélőit képviseli.
Az ukrán törvényjavaslat szövege, amely Trump jelölését tartalmazza még nem nyilvános, de a Verhovna Rada napirendjén szerepel egy „határozattervezet, amelyben az ukrán parlament a Nobel-bizottsághoz fordul Trump jelölése ügyében”. A határozatot öt törvényhozó nyújtotta be.
Az ukrán sajtó szerint a kezdeményező képviselők a Jövőért Párt és az Ukrajna Helyreállítása nevű frakció tagjai. A Jövőért Párt kapcsolatban áll Ihor Kolomojszkij oligarchával, aki egykor támogatta Volodimir Zelenszkij felemelkedését a komikusi pályáról az államfői székig. Zelenszkij kormánya azonban 2023-ban korrupciós vádakkal eljárást indított Kolomojszkij ellen.
Az Ukrajna Helyreállítása nevű parlamenti blokk főként az Ellenzéki Platform – Az Életért párt tagjaiból áll, amely szemben áll Zelenszkij pártjával, a Nép Szolgájával. Ugyanakkor a Helyreállítás frakciójában a Nép Szolgája néhány képviselője is jelen van.
Zelenszkij maga is kijelentette, hogy államfői minőségében megfontolná Trump Nobel-békedíjra való személyes jelölését. Az ukrán elnök azonban feltételül szabta, hogy Trump vezető szerepet játsszon Oroszország Ukrajna elleni inváziójának lezárásában.
Ezt a feltételt osztotta Hillary Clinton, Trump 2016-os elnökválasztási ellenfele is, aki augusztusban kijelentette: jelölné Trumpot a díjra, ha sikerülne véget vetnie az orosz inváziónak.
További Külföld híreink
Trumpot már többször jelölték a 2026-os Nobel-békedíjra különböző globális konfliktusokban játszott közvetítő szerepe miatt. Szeptember 30-ig hét államfő nyújtotta be hivatalos jelölését:
Örményország és Azerbajdzsán vezetői Trump szerepéért a két ország közötti békefolyamatban; Gabon és Ruanda vezetői Trump közvetítéséért Ruanda és a Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) között; valamint Kambodzsa, Pakisztán és Izrael vezetői.
Trump Nobel-békedíjra jelölésének lehetősége többször is felmerült az ENSZ Közgyűlésének múlt heti ülésszakán. Pakisztán miniszterelnöke, Shehbaz Sharif pénteki felszólalásában megismételte támogatását az amerikai elnök díjazásával kapcsolatban, hangsúlyozva, hogy Trump segített megelőzni a Pakisztán és India, két atomhatalom közötti konfliktus eszkalálódását.
Augusztusban Örményország és Azerbajdzsán vezetői a Fehér Házban írták alá a békemegállapodást, amely lezárta a 2020-ban kiújult hegyi-karabahi konfliktust. A Trump által közvetített megállapodás előírta, hogy Azerbajdzsán nem fenyegetheti tovább az örmény közösségeket, cserébe egy Azeri-lakta térséghez kapott hozzáférést Örményországban – írja a Breitbart.
További Külföld híreink
Afrikában Trump közvetített Ruanda és a Kongói Demokratikus Köztársaság között, miután az előbbi csapatokat küldött a KDK területére a bandaháborúk megfékezésére.
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök júliusi, a Fehér Házban tartott vacsorán hozta nyilvánosságra, hogy levelet nyújtott be a Nobel-bizottságnak, amelyben Trumpot jelölte a békedíjra a gázai békefolyamatban betöltött szerepe miatt.
Trumpot korábban, 2020-ban is jelölték Nobel-békedíjra: Magnus Jacobson svéd képviselő, aki a koszovói–szerb békeközvetítésért tartotta őt érdemesnek a díjra.
Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Rekordhosszú áramszünet bénítja Európa legnagyobb atomerőművét
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a helyzet kritikus.
Az Antifához vezethetnek a müncheni események szálai?
A rendőrség vizsgálja az esetleges kapcsolatot.
Menczer Tamás erős üzenetet küldött Magyar Péternek + videó
Figyelj Koppenhágára!
Az ukránoknak adná Oroszország pénzét Brüsszel
Az Ukrajnának nyújtandó jóvátételi hitel finanszírozásáról beszélt a külügyi főképviselő.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Rekordhosszú áramszünet bénítja Európa legnagyobb atomerőművét
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a helyzet kritikus.
Az Antifához vezethetnek a müncheni események szálai?
A rendőrség vizsgálja az esetleges kapcsolatot.
Menczer Tamás erős üzenetet küldött Magyar Péternek + videó
Figyelj Koppenhágára!
Az ukránoknak adná Oroszország pénzét Brüsszel
Az Ukrajnának nyújtandó jóvátételi hitel finanszírozásáról beszélt a külügyi főképviselő.