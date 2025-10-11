Donald Trump pénteken a Fehér Házban jelentette be izraeli útját, miután Amir Ohana, a kneszet elnöke hivatalosan meghívta őt, hogy mondjon beszédet a parlamentben.
Trump Izraelbe megy a tűzszünet után
Donald Trump amerikai elnök beszédet mond az izraeli parlamentben az Izrael és a Hamász között a napokban létrejött tűzszüneti megállapodást követően.
Amir Ohama az X platformon azt írta:
Izrael várja a béke elnökét, hogy beszédet mondjon a kneszetben.
A meghívó szerint
Donald Trump a zsidó nép legnagyobb barátja és szövetségese a modern történelemben.
Izrael után az amerikai elnök Kairóba utazik tovább, hogy részt vegyen Izrael és a Hamász közötti megállapodás „hivatalos aláírásán”.
További Külföld híreink
Donald Trump közel-keleti programja pénteki ismertetésekor nem közölte indulásának és hazaérkezésének időpontját.
Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Trump üzent Pekingnek: 100 százalékos vámot vetne ki a kínai árukra
Várhatóan a két elnök között tervezett találkozó is elmarad.
Demokrácia liberális módra: elvennék Andrej Babis mentelmi jogát
Félnek a Patriótáktól.
Ausztria lemond a 2026-os Eurovízióról, ha kizárják Izraelt
A német kancellár botrányosnak nevezte még a feltevést is.
Újabb német légvédelmi rendszereket kap Ukrajna
Egy uniós ország fizeti a szállítást a befagyasztott orosz vagyonból.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Trump üzent Pekingnek: 100 százalékos vámot vetne ki a kínai árukra
Várhatóan a két elnök között tervezett találkozó is elmarad.
Demokrácia liberális módra: elvennék Andrej Babis mentelmi jogát
Félnek a Patriótáktól.
Ausztria lemond a 2026-os Eurovízióról, ha kizárják Izraelt
A német kancellár botrányosnak nevezte még a feltevést is.
Újabb német légvédelmi rendszereket kap Ukrajna
Egy uniós ország fizeti a szállítást a befagyasztott orosz vagyonból.