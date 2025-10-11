Rendkívüli

Orbán Viktor: Aláírásgyűjtést indítunk Brüsszel háborús tervei ellen

Trump Izraelbe megy a tűzszünet után

Donald Trump amerikai elnök beszédet mond az izraeli parlamentben az Izrael és a Hamász között a napokban létrejött tűzszüneti megállapodást követően.

2025. 10. 11.
Donald Trump Fotó: SAUL LOEB Forrás: AFP
Donald Trump pénteken a Fehér Házban jelentette be izraeli útját, miután Amir Ohana, a kneszet elnöke hivatalosan meghívta őt, hogy mondjon beszédet a parlamentben. 

Donald Trump Izraelbe utazik (Fotó: ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)
Donald Trump Izraelbe utazik (Fotó: ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Amir Ohama az X platformon azt írta: 

Izrael várja a béke elnökét, hogy beszédet mondjon a kneszetben.

 A meghívó szerint 

Donald Trump a zsidó nép legnagyobb barátja és szövetségese a modern történelemben.

Izrael után az amerikai elnök Kairóba utazik tovább, hogy részt vegyen Izrael és a Hamász közötti megállapodás „hivatalos aláírásán”.

Donald Trump közel-keleti programja pénteki ismertetésekor nem közölte indulásának és hazaérkezésének időpontját.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

