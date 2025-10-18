Lábon lőtte magát az unió

A Századvég Alapítvány egy másik kutatása szerint, szintén részben a hibás szankciós politikának tudható be, hogy az orosz-ukrán háború első három évében Magyarországot mintegy 9100 milliárd forint költség sújtotta, ami családonként több, mint 2 millió forintos kiadást jelentett – közölte a Magyar Nemzettel Ifj. Lomnici Zoltán tudományos igazgató.

Ifj. Lomnici Zoltán a Századvég Alapítványtudományos igazgatója szerint teljes kudarc az unió szankciós politikája.

Fotó: Facebook

A kutatás számszerű adatai tételesen igazolják, hibás döntés lenne az unió vezetése részéről tovább erőltetni a szankciós politikát Oroszországgal szemben, azzal csak saját magát kövi lábon Brüsszel.

Oroszország GDP-je mindössze 2,1 %-kal esett vissza 2022-ben és 2025 februárjában mindössze 10–12 %-kal volt alacsonyabb a háború előttiekhez képest.

Miközben a Nyugat mintegy 300 milliárd eurónyi orosz devizatartalékot fagyasztott be, Oroszország a kereskedelmi kapcsolatok Kína, India és Törökország felé terelésével kompenzálta a veszteségeket.

Bár az EU-embargók 2022 decembere és 2024 júniusa között 78,5 milliárd dollárral csökkentették Moszkva olajexport-bevételét, a szankciók ellenére Oroszország makrogazdasági és költségvetési stabilitása továbbra is erős. 2024 első félévében a havi olajexport-bevételek átlagosan 17,3 milliárd dollárt tettek ki, ami 22%-kal magasabb, mint 2023 első félévében

– derül ki a kutatásból. Ez 40,6 milliárd dolláros fizetési mérleg többletet eredményezett, ami a gazdasági ellenálló képességet jelzi. A megnövekedett háborús kiadások ellenére Oroszország kumulált szövetségi kormányzati hiánya 2024 júniusában 930 milliárd rubel volt, ami 60%-kal alacsonyabb, mint 2023 első félévében.

Oroszország az EU földgázimportjának 40%-át, az olajimport 25%-át, és a szilárd tüzelőanyagok 47%-át adta.

Az EU-ban a gázár 2022 nyarán 300 EUR/MWh fölé ugrott, csak 2023 végére mérséklődött. A szankciók miatt az energiaintenzív ágazatok termelése 2021 januárja és 2023 szeptembere között 10–20 %-kal visszaesett, Németországban a vegyipar 20 %-kal zsugorodott míg az „alapfémek” termelése ugyanilyen mértékben csökkent Olaszországban.

• 2022-ben az euroövezet folyó fizetési mérlege az euroövezet GDP-jének 0,8%-át kitevő hiányt mutatott, szemben a 2021-es 2,8%-os többlettel. Ez 3,6 százalékpontos romlást jelent.