Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy egy MiG–31-es vadászgép egy tervezett gyakorló repülés után lezuhant az oroszországi Lipecki területen. A baleset a moszkvai idő szerint körülbelül 19:20-kor történt – számolt be róla az AA.
Váratlanul lezuhant egy orosz vadászgép, a pilótának katapultálnia kellett
Orosz MiG–31 vadászgép zuhant le leszállás közben az oroszországi Lipecki területen, a pilóták biztonságosan katapultáltak. Áldozatokról nem érkezett jelentés, és a repülőgép lakott területen kívül ért földet.
A minisztérium tájékoztatása szerint a repülőgép legénysége sikeresen katapultált, életüket nem fenyegeti veszély, és a baleset során nem sérült meg senki.
A gép egy lakatlan területen ért földet, és a baleset idején nem szállított lőszert.
A MiG–31-es, melyet az 1980-as évek óta alkalmaz az orosz légierő, nagy hatótávolságú szuperszonikus elfogó repülőgépként ismert. Fő feladatai közé tartozik az égen történő őrjáratozás és a kiképzési feladatok ellátása.
A baleset körülményeit a minisztérium jelenleg vizsgálja.
Borítókép: Egy MiG–31-es vadászgép egy tervezett gyakorló repülés után lezuhant az oroszországi Lipecki területen (Fotó: AFP)
