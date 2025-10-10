Váratlanul lezuhant egy orosz vadászgép, a pilótának katapultálnia kellett

Rendkívüli

Orosz MiG–31 vadászgép zuhant le leszállás közben az oroszországi Lipecki területen, a pilóták biztonságosan katapultáltak. Áldozatokról nem érkezett jelentés, és a repülőgép lakott területen kívül ért földet.

Magyar Nemzet
2025. 10. 10. 10:04
Egy MiG-31-es vadászgép egy tervezett gyakorló repülés után lezuhant az oroszországi Lipecki területen Forrás: AFP
Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy egy MiG–31-es vadászgép egy tervezett gyakorló repülés után lezuhant az oroszországi Lipecki területen. A baleset a moszkvai idő szerint körülbelül 19:20-kor történt – számolt be róla az AA.

A minisztérium tájékoztatása szerint a repülőgép legénysége sikeresen katapultált, életüket nem fenyegeti veszély, és a baleset során nem sérült meg senki. 

A gép egy lakatlan területen ért földet, és a baleset idején nem szállított lőszert.

A MiG–31-es, melyet az 1980-as évek óta alkalmaz az orosz légierő, nagy hatótávolságú szuperszonikus elfogó repülőgépként ismert. Fő feladatai közé tartozik az égen történő őrjáratozás és a kiképzési feladatok ellátása.

A baleset körülményeit a minisztérium jelenleg vizsgálja.

Az elmúlt időszakban több alkalommal is megsértették orosz katonai eszközök – drónok és vadászgépek – a NATO-tagállamok légterét, például Lengyelország, Románia és Észtország felett. Moszkva ugyan tagadja, hogy szándékosan provokálna, de elemzők úgy vélik, Oroszország célja a NATO reakcióinak felmérése, valamint figyelmeztető jelzés küldése a Kijevet támogató államoknak.

