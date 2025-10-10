Váratlanul lezuhant egy orosz vadászgép, a pilótának katapultálnia kellett

❗️Самолет МиГ-31 разбился в Липецкой области.



*МиГ-31 - единственная модель самолета, которая способна нести ракету "кинжал". Таких самолетов (живых) осталось 5-7 экз, производить их россия уже никогда не сможет. pic.twitter.com/xsx6r5j0W8 — calibr (@calibr747) October 9, 2025

Putyin a folyamatos provokációval üzen a NATO-nak?

Az elmúlt időszakban több alkalommal is megsértették orosz katonai eszközök – drónok és vadászgépek – a NATO-tagállamok légterét, például Lengyelország, Románia és Észtország felett. Moszkva ugyan tagadja, hogy szándékosan provokálna, de elemzők úgy vélik, Oroszország célja a NATO reakcióinak felmérése, valamint figyelmeztető jelzés küldése a Kijevet támogató államoknak.