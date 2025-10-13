Száz éve született a Vaslady, aki örökre megváltoztatta Nagy-Britanniát

Margaret Thatcher vagyis a Vaslady volt Nagy-Britannia első női miniszterelnöke. 1979 és 1990 között vezette az országot, így ő volt a XX. század leghosszabb ideig hivatalban lévő brit miniszterelnöke és neve egy politikai irányzathoz, a „thatcherizmushoz” is kötődik.

(Fotó: © J. Cuinières / Roger-Viollet)

A thatcherizmus néven ismert politikai ideológia alapjául szolgáló társadalmi és gazdasági eszméket az Egyesült Államoktól kölcsönözték. Thatcher meggyőződése az volt, hogy egy túlságosan szocialista politika hosszú távú hanyatlásra ítélné a brit gazdaságot. Kormánya a gazdasági liberalizmus elvei alapján politizált, a szabad piac elveit alkalmazta a közszolgáltatásokat illetően is, ami állami tulajdonban lévő gazdasági ágak és közszolgáltató cégek privatizációjához vezetett, és a szakszervezetek hatalmának megnyirbálására törekedett.

Hogyan kezdődött a Vaslady pályafutása?

Margaret Thatcher 1925. október 13-án, a kelet-angliai Granthamben született Margaret Hilda Roberts néven. Gyerekkorában sokat segített apja zöldség- és fűszerkereskedő üzletében, amit később politikai karrierjében is hasznosítani tudott. Szigorú metodista nevelést kapott és a bürokratikus korlátok iránti ellenérzése természetessé tette számára a konzervatív értékek követését. Példaképe Churchill volt – írja a mult-kor.hu.

Thatcher politikai pályája az Oxfordi Egyetemen töltött évei alatt kezdődött, ahol az egyetem Konzervatív Egyesületének első női elnökévé választották. Oxfordban előbb vegyészként végzett, majd jogot tanult. 1951-ben házasodott a jómódú festékgyáros Denis Thatcherrel, aki finanszírozta felesége tanulmányait az ügyvédi kamarai tagsághoz. 1953-ban megkapta az ügyvédi minősítést, és adójogra szakosodott. Ugyanebben az évben ikreket szült, Carol és Mark Thatchert.

Pályája későbbi szakaszában sokszor hangsúlyozta férje támogatását és a pontos időbeosztás fontosságát.

Az első parlamenti mandátum és a gyors karrierút

Thatcher az 1950–51-es választásokon indult konzervatív jelöltként Dartfordban, ezzel felkeltette a média figyelmét mint a legfiatalabb és egyetlen női jelölt. Többszöri sikertelen kísérlet után végül 1959-ben nyert először parlamenti mandátumot a Konzervatív Párt jelöltjeként az észak-londoni Finchley körzetében és bekerült a Parlament Alsóházába. Első beszédében indítványozta, hogy az ülések legyenek nyilvánosak, amit el is fogadtak.