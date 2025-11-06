Angelina Jolie gyalog folytatta ukrajnai útját

A hollywoodi színésznő ezúttal meglepetés látogatást tett Ukrajnába. Angelina Jolie azonban váratlan helyzettel szembesült, miután az egyik ellenőrző ponton a toborzók besorozták sofőrjét – írja a Politico.
A lap megkereste a színész stábját, akik nem kívánták kommentálni a történteket. Nyilatkozott azonban egy magas rangú ukrán forrás, aki megerősítette a besorozást tényét, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy jelenleg is dolgoznak az eset körülményeinek a vizsgálatán. A tisztviselő azt is elmondta, hogy Jolie nem tájékoztatta az ukrán kormányt az országba való látogatási szándékáról, és gyalog érkezett az országba.
Az ukrán szárazföldi erők külön közleményt tettek közzé, amelyben számos részletet ismertettek az incidensről, többek között azt, hogy a besorozott személy Jolie sofőrje volt, de később törölték a nyilatkozatukat.