Angelina Jolie gyalog folytatta ukrajnai útját

A hollywoodi színésznő váratlan látogatásra érkezett Ukrajnába. Angelina Jolie azonban furcsa helyzetbe találta magát, amikor az egyik ellenőrző ponton besorozták a sofőrjét.

Brém-Nagy Márton
2025. 11. 06. 14:26
Fotó: TIZIANA FABI Forrás: AFP
A hollywoodi színésznő ezúttal meglepetés látogatást tett Ukrajnába. Angelina Jolie azonban váratlan helyzettel szembesült, miután az egyik ellenőrző ponton a toborzók besorozták sofőrjét – írja a Politico

Angelina Jolie sofőrjét váratlanul besorozták
Angelina Jolie sofőrjét váratlanul besorozták 
Fotó: TIZIANA FABI / AFP

A lap megkereste a színész stábját, akik nem kívánták kommentálni a történteket. Nyilatkozott azonban egy magas rangú ukrán forrás, aki megerősítette a besorozást tényét, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy jelenleg is dolgoznak az eset körülményeinek a vizsgálatán. A tisztviselő azt is elmondta, hogy Jolie nem tájékoztatta az ukrán kormányt az országba való látogatási szándékáról, és gyalog érkezett az országba.

Az ukrán szárazföldi erők külön közleményt tettek közzé, amelyben számos részletet ismertettek az incidensről, többek között azt, hogy a besorozott személy Jolie sofőrje volt, de később törölték a nyilatkozatukat.

A mikolaivi regionális katonai toborzóiroda azonban megerősítette az incidenst, valamint közölték, hogy Jolie sofőrje katonai tartalékos volt, és alapképzésre kellett vonulnia. Az egyelőre nem világos, hogy a sofőrt azonnal küldték-e, vagy később magának kell majd alávetnie magát a szolgálatot megelőző képzésnek.

Borítókép: Angelina Jolie (Fotó: AFP)

