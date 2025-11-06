Angelina Jolie gyalog folytatta ukrajnai útját

A hollywoodi színésznő ezúttal meglepetés látogatást tett Ukrajnába. Angelina Jolie azonban váratlan helyzettel szembesült, miután az egyik ellenőrző ponton a toborzók besorozták sofőrjét – írja a Politico.

Angelina Jolie sofőrjét váratlanul besorozták

Fotó: TIZIANA FABI / AFP

A lap megkereste a színész stábját, akik nem kívánták kommentálni a történteket. Nyilatkozott azonban egy magas rangú ukrán forrás, aki megerősítette a besorozást tényét, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy jelenleg is dolgoznak az eset körülményeinek a vizsgálatán. A tisztviselő azt is elmondta, hogy Jolie nem tájékoztatta az ukrán kormányt az országba való látogatási szándékáról, és gyalog érkezett az országba.