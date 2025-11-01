Észtországoroszországenergiabiztonság

Az észt polgároknak kell megfizetniük az Oroszországtól való „energiafüggetlenség árát”

Az észt átviteli rendszerirányító, az Elering bejelentette, hogy 2026 januárjától új díjtételt vezet be az energiaszámlákon. Észtország lakói számára már kézzelfogható valóság az Oroszországtól való „energiafüggetlenség” ára.

Munkatársunktól
2025. 11. 01. 20:30
Illusztráció (Forrás: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Észtország átviteli rendszerirányítója, az Elering vezérigazgatója, Kalle Kilk szerint az új díjtétel az energiafüggetlenség áraként is felfogható, miután leváltak az orosz irányítású energiarendszerről. A frekvenciakiegyenlítési díjnak elnevezett pluszteher, amit az észt polgároknak kell megfizetniük, megawattóránként 3,73 eurót tesz ki, egyaránt érinti a fogyasztókat és a termelőket.

Észtország lakói számára már kézzelfogható valóság az Oroszországtól való energiafüggetlenség ára (Illusztráció, forrás: AFP)
Észtország lakói számára már kézzelfogható valóság az Oroszországtól való energiafüggetlenség ára (Forrás: AFP)

Az átlagos háztartásoknak ez havonta körülbelül 1,20 eurós többletköltséget jelent az áfával együtt, 250 kilowattórás fogyasztást feltételezve.

Ez az összeg külön tételként fog megjelenni a villanyszámlákon, először 2026 februárjában jelenik meg a számlákon, a januári fogyasztás után.

Az Elering tájékoztatása szerint a díj célja a frekvenciastabilitás fenntartásához szükséges tartalékok finanszírozása. Idén még maga az Elering fedezte ezeket a költségeket a szűk keresztmetszeti bevételekből, jövőre azonban már a fogyasztók és termelők közösen viselik a terheket, maximum 60 millió euró értékben. Az esetleges többletköltségeket továbbra is az Elering állja.

Az új díj költségalapú, ami azt jelenti, hogy az Elering a jövőben hat hónapos előzetes értesítéssel módosíthatja azt, a tartalékok beszerzési költségeinek változásától függően.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekműkorcsolya

Itt tartunk, a műkorcsolya is szétrohad

Bayer Zsolt avatarja

De szép lesz, amikor két drag queen fog „táncolni” a jégen…!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.