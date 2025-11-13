Brüsszel hitelt adna Ukrajnának. Ursula von der Leyen elképzelése szerint ezt csak akkor kellene visszafizetnie, ha Oroszország háborús kártérítést fizet. A másik két opció, hogy az EU a költségvetési tartalékából von be tőkét, vagy a tagállamok külön-külön vállalnak hitelfelvételt, írta a Reuters.
Korrupciós botrány ide vagy oda, Brüsszel nem zárja el a pénzcsapot Ukrajnának
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke csütörtökön kijelentette: az EU-nak három lehetősége van Ukrajna finanszírozására, ezek közül pedig a leghatékonyabb megoldás az orosz vagyonokon alapuló kártérítési hitel.
Brüsszel továbbra is finanszírozza Ukrajnát
A Bizottság elnöke szerint „folytatni kell az orosz háború költségeinek emelését”, és hozzátette, hogy Vlagyimir Putyin „rosszul számol”, ha azt hiszi, hogy az idő az ő oldalán áll.
Von der Leyen megerősítette: az ERA-hitel és az Ukrajna-mechanizmus keretében közel 6 milliárd eurót különítenek el Kijev támogatására – mindezt annak ellenére, hogy az országot újabb és újabb korrupciós botrányok rázzák meg.
Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke (Fotó: AFP/Ludovic Marin)
