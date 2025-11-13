Korrupciós botrány ide vagy oda, Brüsszel nem zárja el a pénzcsapot Ukrajnának

Brüsszel hitelt adna Ukrajnának. Ursula von der Leyen elképzelése szerint ezt csak akkor kellene visszafizetnie, ha Oroszország háborús kártérítést fizet. A másik két opció, hogy az EU a költségvetési tartalékából von be tőkét, vagy a tagállamok külön-külön vállalnak hitelfelvételt, írta a Reuters.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP/Simon Wohlfahrt)