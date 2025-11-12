halálos balesetBerlinjogosítvány

Csak pár hónapja volt jogosítványa: 19 éves sofőr vesztette életét a brutális balesetben

Tragikus baleset rázta meg kedd hajnalban Berlint: egy 19 éves, friss jogosítvánnyal rendelkező sofőr vesztette életét, miután Audijával hatalmas sebességgel fának csapódott. A fiatal utasa életveszélyesen megsérült.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 8:25
Szörnyű látvány fogadta a mentőket kedd hajnalban Berlin Biesdorf városrészében: a ködben egy felismerhetetlen ronccsá tört autó hevert az úton. A szemtanúk szerint az Audi körülbelül 200 km/órás sebességgel csapódott több fába, mielőtt az oldalára borult – adta hírül a Bild.

BERLIN, GERMANY - NOVEMBER 25: Police steps into an ambulance in front of the German Chancellery after a car crashed into the outer gate of German Chancellor Angela Merkel's office in Berlin, Germany on November 25, 2020. Multiple police units responded to the scene, blocking off the area of the incident. The identity and motive of the driver were not immediately known. Abdulhamid Hosbas / Anadolu Agency (Photo by ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP)
Illusztráció Fotó: AFP

A rendőrség információi szerint a 19 éves sofőr és 20 éves utasa az éjszaka közepén száguldott a Blumberger Damm úton, amikor a jármű – eddig tisztázatlan okból – lesodródott onnan. 

A fiatal sofőr alig néhány hónapja szerezte meg a jogosítványát.

Egy rendőrségi járőr röviddel a baleset előtt már észlelte a nagy sebességgel haladó autót egy benzinkútnál, majd nem sokkal később hatalmas robajt hallottak a környéken. A becsapódás erejét mutatja, hogy a motorblokk mintegy húsz méterre repült az autótól, a jármű pedig teljesen összeroncsolódott.

A tűzoltók feszítővágóval és hidraulikus eszközökkel próbálták kiszabadítani a két fiatalt. 

A jelentések szerint mindketten segítségért kiáltottak, amikor a mentők megérkeztek. A sofőr életét már nem tudták megmenteni, a helyszínen meghalt. 

Utasa súlyos, életveszélyes sérülésekkel, több csonttöréssel került kórházba.

További fotókat a mentési munkálatokról itt nézhet meg.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

