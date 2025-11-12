Csak pár hónapja volt jogosítványa: 19 éves sofőr vesztette életét a brutális balesetben

Szörnyű látvány fogadta a mentőket kedd hajnalban Berlin Biesdorf városrészében: a ködben egy felismerhetetlen ronccsá tört autó hevert az úton. A szemtanúk szerint az Audi körülbelül 200 km/órás sebességgel csapódott több fába, mielőtt az oldalára borult – adta hírül a Bild.

A rendőrség információi szerint a 19 éves sofőr és 20 éves utasa az éjszaka közepén száguldott a Blumberger Damm úton, amikor a jármű – eddig tisztázatlan okból – lesodródott onnan.

A fiatal sofőr alig néhány hónapja szerezte meg a jogosítványát.

Egy rendőrségi járőr röviddel a baleset előtt már észlelte a nagy sebességgel haladó autót egy benzinkútnál, majd nem sokkal később hatalmas robajt hallottak a környéken. A becsapódás erejét mutatja, hogy a motorblokk mintegy húsz méterre repült az autótól, a jármű pedig teljesen összeroncsolódott.

A tűzoltók feszítővágóval és hidraulikus eszközökkel próbálták kiszabadítani a két fiatalt.

A jelentések szerint mindketten segítségért kiáltottak, amikor a mentők megérkeztek. A sofőr életét már nem tudták megmenteni, a helyszínen meghalt.

Utasa súlyos, életveszélyes sérülésekkel, több csonttöréssel került kórházba.

