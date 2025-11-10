Vörös ErődIndiaDelhiLal Quilarobbanás

Hatalmas robbanás történt Delhiben, több ember meghalt

Detonáció történt az indiai főváros egyik legismertebb nevezetessége közelében. Az indiai hatóságok több szálon nyomoznak a delhi robbanás ügyében.

Munkatársunktól
2025. 11. 10. 16:52
A hatóságok dolgoznak a delhi robbanás helyszínén Fotó: AFP
Súlyos robbanás rázta meg India fővárosát szerda délután a Vörös Erőd közelében található metróállomás környékén – számol be róla a BBC. A delhi robbanás áldozatainak számáról egyelőre nincs információ, a hatóságok jelenleg is próbálják azt pontosítani a helyi kórházak közreműködésével.

A hatóságok dolgoznak a delhi robbanás helyszínén (Fotó: AFP)

A Reuters hírügynökség egy rendőrségi szóvivőt idézve arról számolt be, hogy legalább nyolc ember vesztette életét, ezt azonban egyelőre nem tudták megerősíteni a hatóságok. Az indiai televíziók legalább tizenegy sérültről beszéltek.

A robbanás pontos oka egyelőre ismeretlen, a rendőrség „minden lehetőséget” vizsgál.

A detonáció a Lal Quila (Vörös Erőd) metróállomás közelében történt, a sűrűn lakott területen. A robbanás egy gépjárműben keletkezett, melynek következtében legalább hat autó és három motoros riksa gyulladt ki. A tűzoltóság helyettes vezetője szerint a lángok gyorsan terjedtek, ami megnehezítette a mentést.

A helyszínről származó, a BBC által hitelesített videófelvételek drámai képeket mutatnak. Az egyik videón jól látható a Netaji Subhash Marg úton keletkezett tűz, míg egy másik felvétel közelebbről mutatja be a pusztítás mértékét, beleértve a Lal Quila metróállomás földalatti bejáratát és az út túloldalán lévő rendőrőrs melletti roncsokat.

A tragédia nyomán a hatóságok azonnal magas készültségi fokozatot rendeltek el nemcsak Újdelhiben, hanem az ország pénzügyi központjában, Mumbaiban is.

Borítókép: A hatóságok dolgoznak a delhi robbanás helyszínén (Fotó: AFP) 

