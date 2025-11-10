Hatalmas robbanás történt Delhiben, több ember meghalt

Súlyos robbanás rázta meg India fővárosát szerda délután a Vörös Erőd közelében található metróállomás környékén – számol be róla a BBC. A delhi robbanás áldozatainak számáról egyelőre nincs információ, a hatóságok jelenleg is próbálják azt pontosítani a helyi kórházak közreműködésével.

A hatóságok dolgoznak a delhi robbanás helyszínén (Fotó: AFP)

A Reuters hírügynökség egy rendőrségi szóvivőt idézve arról számolt be, hogy legalább nyolc ember vesztette életét, ezt azonban egyelőre nem tudták megerősíteni a hatóságok. Az indiai televíziók legalább tizenegy sérültről beszéltek.