Németországészaki áramlat felrobbantásaenergiabiztonság

Ez az ára az ideológiai alapú energiapolitikának

Rekordmagas energiaárak nyomorítják meg a német gazdaságot. Az Északi Áramlat felrobbantása óta mélyülő inflációval és növekvő lakossági elégedetlenséggel küzd Németország.

Munkatársunktól
2025. 11. 06. 12:06
Illusztráció (AFP/Dán Védelmi Minisztérium)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Európa legnagyobb gazdaságában nagy a baj. Németország az Északi Áramlat 2022-es felrobbantása óta nem képes kilábalni a magas energiaárak, az elszálló infláció és a növekvő lakossági elégedetlenség csapdájából – írja a The European Conservative.

Az Északi Áramlat felrobbantásával vádolt ukrán Volodimir Zsuravljovot nem adták ki Németország kérése ellenére
Az Északi Áramlat felrobbantásával vádolt ukrán Volodimir Zsuravljovot nem adták ki Németország kérése ellenére (Fotó: AFP)

Az idén nyilvánosságra hozott adatok szerint a fűtési költségek 2021 óta csaknem megduplázódtak, miközben az ipar versenyképessége jelentősen csökkent a magasabb gázimportköltségek és a korlátozott belföldi kínálat miatt.

A Techem adatai szerint egy német otthon fűtési költsége 82 százalékkal emelkedett 2021 óta, elérve a valaha mért legmagasabb szintet. Az Eurostat adatai azt mutatják, hogy háztartások milliói költik jövedelmük több mint negyven százalékát lakhatásra és energiára, ami fokozza a kormány energiaátállási stratégiájával szembeni frusztrációt.

Az Északi Áramlat csővezeték ellen elkövetett 2022-es szabotázsakció elvágta Németország fő orosz gázellátási útvonalát, arra kényszerítve az országot, hogy cseppfolyósított földgáz (LNG) importra támaszkodjon.

A gáz drágább lett, mert már nem vezetéken érkezik, hanem cseppfolyósított földgázként, ami sokkal többe kerül

– mutatott rá Andreas Fischer, a Német Gazdasági Intézet (IW) szakértője.

Németország most gázimportjának csaknem felét Norvégiából szerzi be, kisebb mennyiségeket Hollandiából és Belgiumból, jóval magasabb áron, mint amit Moszkva kínált az orosz–ukrán háború előtt.

A válság próbára tette a kormány azon döntését is, hogy 2023-ban leállítja megmaradt atomerőműveit. A kritikusok szerint ez a lépés megfosztotta az országot a megbízható, olcsó energiától egy olyan időszakban, amikor a nehézipar igénye továbbra is magas maradt. A szél- és napenergia nem tudja betölteni az űrt, különösen a téli hónapokban.

Németország, Európa egykori ipari nagyhatalma egyre inkább függővé vált a külföldi energiaszállítóktól. Ez a változás arra kényszerítette Berlint, hogy szénerőműveket nyisson újra és milliárdokat költsön támogatásokra a háztartási és vállalati költségek stabilizálása érdekében.

A közvélemény élesen a kormánykoalíció ellen fordult, a közvélemény-kutatások széles körű elégedetlenséget mutatnak az energiaátállás kezelésével kapcsolatban. Sok szavazó az előző kormány zöldek vezette minisztériumait hibáztatja az irreális megközelítésért, amely a környezetvédelmi célokat a gazdasági stabilitás elé helyezte.

Évvekkel az Északi Áramlat elleni támadás után Németország még mindig nem állította helyre energiabiztonságát. Az orosz gáztól való függetlenség ígéretéből költséges importfüggőség lett, ami mind a családokat, mind a gyárakat Európa legambiciózusabb (és legdrágább) energiakísérletének hosszú távú következményeivel szembesíti – vonja le a következtetést a The European Conservative.

Borítókép: Illusztráció (AFP/Dán Védelmi Minisztérium)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbíró

A bírói függetlenségről

Bayer Zsolt avatarja

Ismerjük ezeket, ezeket a „független” bírákat. Ismerjük ezeket a „független” ítéleteket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.