Rendkívüli

Azonnali vizsgálatot indított Magyarország ellen Brüsszel

kémakcióMiG-31ukránbritKinzsaloroszország

Oroszország szerint ukrán–brit kémakciót hiúsítottak meg

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közlése szerint ukrán és brit hírszerzők összeesküvést szerveztek, hogy egy orosz MiG–31-es vadászgépet, a hiperszonikus Kinzsal rakétával felszerelve, hárommillió dollárért megszerezzenek. Az orosz állami hírügynökségek kedden számoltak be arról, hogy a kémakciót sikerült meghiúsítani.

Szabó István
Forrás: Reuters2025. 11. 11. 12:31
Orosz MiG-31-es vadászgép Fotó: Sefa Karacan Forrás: Anadolu/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az FSZB szerint az akció célja az volt, hogy a gépet egy NATO-légibázisra, a romániai Konstancába repültesse a megvesztegetett pilóta, ahol azt a nyugati légvédelem megsemmisítette volna, írja a Reuters.

Kémakció
Egy orosz pilóta egy Kinzsal hiperszonikus cirkálórakétát hordozó orosz MiG–31K vadászgépet vizsgál (Fotó: Orosz Védelmi Minisztérium / AFP)

A szolgálat közleménye szerint az eset egy „nagyszabású provokáció” része volt, amelyet Kijev és London hírszerzése közösen készített elő, orosz katonák toborzásával és anyagi ajánlatokkal.

Az FSZB intézkedéseinek köszönhetően sikerült megakadályozni az ukrán és a brit titkosszolgálatok provokációját

– idézte a RIA Novosztyi az orosz hatóság közleményét.

A kémakció nem járt sikerrel

Az orosz állami televízió üzenetváltásokat és hangfelvételeket is bemutatott, amelyek szerint egy brit–ukrán megbízott 3 millió dollárt és európai állampolgárságot ajánlott egy orosz pilótának, ha átrepül egy Kinzsallal felszerelt MiG–31-essel a NATO-területre. A hírt a Reuters nem tudta független forrásból megerősíteni, ám Moszkva szerint az eset újabb bizonyítéka annak, hogy a brit hírszerzés aktívan részt vesz az Ukrajna területén túlmutató műveletek szervezésében, köztük az oroszországi szabotázs- és dróntámadásokban is.

A Kinzsal az orosz légierő egyik legmodernebb fegyverének számít: hiperszonikus sebességgel repülő, nagy hatótávolságú, manőverező ballisztikus rakéta, amelyet nehéz elfogni a nyugati légvédelmi rendszereknek.

Szakértők szerint a mostani történet nem csupán kémkedési ügy, hanem a Moszkva és London közötti titkosszolgálati háború újabb fejezete. Az orosz vezetés hónapok óta a briteket nevezi meg fő ellenségként, akik szerintük nemcsak Ukrajna katonai támogatásában, hanem oroszországi szabotázsakciókban és információs műveletekben is kulcsszerepet játszanak.

London eközben továbbra is „imperialista hódításnak” nevezi Oroszország ukrajnai hadműveletét, és rendszeresen azzal vádolja Moszkvát, hogy Európa destabilizálását és a demokratikus intézmények gyengítését tűzte ki célul.

Borítókép: Orosz MiG–31-es vadászgép (Fotó: Anadolu/AFP/Sefa Karacan)

add-square Orosz–ukrán háború

A lengyel külügyminiszter szerint csak a háborús út létezik

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekSzent-Iványi István

Az SZDSZ-árva, aki benzinnel oltja a tüzet

Pilhál Tamás avatarja

Elkeseredett, de leginkább komikus utóvédharc bontakozott ki a történelmi sikerrel zárult Trump–Orbán-csúcs nyomán.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu