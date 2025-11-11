Oroszország szerint ukrán–brit kémakciót hiúsítottak meg

Az FSZB szerint az akció célja az volt, hogy a gépet egy NATO-légibázisra, a romániai Konstancába repültesse a megvesztegetett pilóta, ahol azt a nyugati légvédelem megsemmisítette volna, írja a Reuters.

Egy orosz pilóta egy Kinzsal hiperszonikus cirkálórakétát hordozó orosz MiG–31K vadászgépet vizsgál (Fotó: Orosz Védelmi Minisztérium / AFP)

A szolgálat közleménye szerint az eset egy „nagyszabású provokáció” része volt, amelyet Kijev és London hírszerzése közösen készített elő, orosz katonák toborzásával és anyagi ajánlatokkal.

Az FSZB intézkedéseinek köszönhetően sikerült megakadályozni az ukrán és a brit titkosszolgálatok provokációját

– idézte a RIA Novosztyi az orosz hatóság közleményét.

A kémakció nem járt sikerrel

Az orosz állami televízió üzenetváltásokat és hangfelvételeket is bemutatott, amelyek szerint egy brit–ukrán megbízott 3 millió dollárt és európai állampolgárságot ajánlott egy orosz pilótának, ha átrepül egy Kinzsallal felszerelt MiG–31-essel a NATO-területre. A hírt a Reuters nem tudta független forrásból megerősíteni, ám Moszkva szerint az eset újabb bizonyítéka annak, hogy a brit hírszerzés aktívan részt vesz az Ukrajna területén túlmutató műveletek szervezésében, köztük az oroszországi szabotázs- és dróntámadásokban is.

A Kinzsal az orosz légierő egyik legmodernebb fegyverének számít: hiperszonikus sebességgel repülő, nagy hatótávolságú, manőverező ballisztikus rakéta, amelyet nehéz elfogni a nyugati légvédelmi rendszereknek.

Szakértők szerint a mostani történet nem csupán kémkedési ügy, hanem a Moszkva és London közötti titkosszolgálati háború újabb fejezete. Az orosz vezetés hónapok óta a briteket nevezi meg fő ellenségként, akik szerintük nemcsak Ukrajna katonai támogatásában, hanem oroszországi szabotázsakciókban és információs műveletekben is kulcsszerepet játszanak.

London eközben továbbra is „imperialista hódításnak” nevezi Oroszország ukrajnai hadműveletét, és rendszeresen azzal vádolja Moszkvát, hogy Európa destabilizálását és a demokratikus intézmények gyengítését tűzte ki célul.