Terjed a politikai erőszak az Egyesült Államokban

Az amerikaiak 85 százaléka szerint egyre rosszabb a helyzet az országban. Politikai oldaltól függetlenül úgy vélik, növekszik a politikai erőszak az Egyesült Államokban.

Magyar Nemzet
2025. 11. 01. 15:56
Illusztráció Fotó: JUSTIN SULLIVAN Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Az amerikaiak 85 százaléka véli úgy, hogy a politikai indíttatású erőszak növekszik az országban, a republikánusok (86 százalék) és a demokraták (85 százalék) közel azonos arányban aggódnak – derült ki a Pew Research Center új felméréséből. A kutatásban részt vevők csupán 12 százaléka mondta azt, hogy a politikai erőszak szintje változatlan maradt, és mindössze 3 százalékuk szerint csökken.

Az amerikaiak politikai oldaltól függetlenül úgy vélik, növekszik a politikai erőszak az Egyesült Államokban
Az amerikaiak politikai oldaltól függetlenül úgy vélik, növekszik a politikai erőszak az Egyesült Államokban
Fotó: AFP

A felmérést szeptember 22. és 28. között végezték, Charlie Kirk konzervatív kommentátor szeptember 10-i meggyilkolását és republikánus és demokrata tisztviselők elleni közelmúltbeli támadásokat követően.

Országszerte és a teljes politikai spektrumban az amerikaiak úgy látják, hogy a politikai indíttatású erőszak növekszik

– írták a jelentésben Joseph Copeland és Jocelyn Kiley, a Pew kutatói. 

Míg a tendenciával kapcsolatban szinte mindenki egyetért, az amerikaiak mélyen megosztottak a politikai erőszak forrásait illetően – hívja fel rá a figyelmet a The Post Millenial hírportál. Az amerikai felnőttek valamivel több mint fele tartja mind a baloldali szélsőségességet (53 százalék), mind a jobboldali szélsőségességet (52 százalék) fő problémának, míg a válaszadók 47 százaléka szerint az egyértelmű politikai nézettel nem rendelkezők által elkövetett erőszak is komoly aggodalomra ad okot.

A pártok közötti megosztottság éles: a republikánusok 77 százaléka nevezi a baloldali szélsőségesség komoly problémának, míg a jobboldali szélsőségességről 27 százalékuk mond ugyanezt. A demokraták 76 százaléka szerint a jobboldali szélsőségesség komoly probléma, míg 32 százalékuk a baloldal felé mutat. Mindkét pártban nagyjából a válaszadók fele (a republikánusok 49 százaléka, a demokraták 47 százaléka) jelentős fenyegetésnek tekinti a politikailag független szélsőségeseket.

A Pew azt írta: 

Mind a republikánusok, mind a demokraták nagy többsége problémának tekinti a szélsőségességet, de élesen eltér a véleményük arról, hogy honnan származik a fenyegetés. 

Amikor arra kérték őket, hogy saját szavaikkal írják le a politikai erőszak okait, a válaszadók gyakran a „másik oldalról” érkező retorikára mutattak rá.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

