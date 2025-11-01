Terjed a politikai erőszak az Egyesült Államokban

Az amerikaiak 85 százaléka véli úgy, hogy a politikai indíttatású erőszak növekszik az országban, a republikánusok (86 százalék) és a demokraták (85 százalék) közel azonos arányban aggódnak – derült ki a Pew Research Center új felméréséből. A kutatásban részt vevők csupán 12 százaléka mondta azt, hogy a politikai erőszak szintje változatlan maradt, és mindössze 3 százalékuk szerint csökken.

Az amerikaiak politikai oldaltól függetlenül úgy vélik, növekszik a politikai erőszak az Egyesült Államokban

Fotó: AFP

A felmérést szeptember 22. és 28. között végezték, Charlie Kirk konzervatív kommentátor szeptember 10-i meggyilkolását és republikánus és demokrata tisztviselők elleni közelmúltbeli támadásokat követően.

Országszerte és a teljes politikai spektrumban az amerikaiak úgy látják, hogy a politikai indíttatású erőszak növekszik

– írták a jelentésben Joseph Copeland és Jocelyn Kiley, a Pew kutatói.

Míg a tendenciával kapcsolatban szinte mindenki egyetért, az amerikaiak mélyen megosztottak a politikai erőszak forrásait illetően – hívja fel rá a figyelmet a The Post Millenial hírportál. Az amerikai felnőttek valamivel több mint fele tartja mind a baloldali szélsőségességet (53 százalék), mind a jobboldali szélsőségességet (52 százalék) fő problémának, míg a válaszadók 47 százaléka szerint az egyértelmű politikai nézettel nem rendelkezők által elkövetett erőszak is komoly aggodalomra ad okot.